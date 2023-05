Meloni in Emilia Romagna: "Non è il momento delle passerelle, il governo c'è"

AGI - Nessun seguito di cronisti e tutti i dettagli del percorso coperti dal massimo riserbo, per una visita che si direbbe quasi privata, se Giorgia Meloni non fosse il presidente del Consiglio e non avesse interrotto la sua partecipazione al G7 di Hiroshima per rendersi conto di persona di cosa stia attraversando l'Emilia Romagna in questi giorni. Migliaia di sfollati, 14 vittime e un territorio devastato.

In gran sordina è arrivata in aereo, lo stesso usato per rientrare dal Giappone, a Rimini e da lì si è mossa per raggiungere le zone più colpite. A Ravenna, a Ghibullo, una frazione della città i contatti diretti con le persone che hanno perso tutto e ora lottano contro il fango.

Nella frazione di Ravenna, la presidente del Consiglio non si è sottratta a selfie, strette di mano e abbracci con i cittadini incontrati in strada. Sul territorio l'attesa di sindaci e del presidente della Regione Stefano Bonaccini per i provvedimenti che il governo adotterà a breve. Il primo consiglio dei ministri utile sarà martedì prossimo.

"Non è il momento delle passerelle"

"Non è il momento delle passerelle, ho fatto sei sopralluoghi in posti a caso, mi sono anche commossa, e ho trovato tanta gente commossa dalla tragedia che sta vivendo, ma anche commossa di speranza". Lo ha detto il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, incontrando i giornalisti dopo un incontro in prefettura, a Ravenna, a conclusione di alcuni sopralluoghi nelle zone colpite dal maltempo in Emilia Romagna.

"Il governo c'è, serviranno molte risorse"

"Martedì ci sarà la riunione del Consiglio dei Ministri, quindi c'e' tutta la giornata di domani per ottimizzare i provvedimenti su tutto quello che si può fare. Ho parlato con il presidente della Regione Bonaccini, sindaci e Protezione Civile per capire cosa è prioritario. Il governo c'e' e c'e' una collaborazione molto preziosa. Una stima dei danni oggi è difficile, di sicuro serviranno molte risorse". Lo ha detto il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, incontrando i giornalisti a Ravenna, dopo un incontro in prefettura sull'emergenza maltempo in Emilia Romagna.

"Il Pnrr? Si lavori su altri fondi"

"Sono contenta che si parli del Pnrr, ma credo in questa fase occorra lavorare più su altri fondi che riguardano l'Europa. In ogni caso le risorse che servono saranno individuate". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine dell'incontro in prefettura a Ravenna con il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, e il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio.

"Sul Pnrr - ha sottolineato Meloni - ho sentito dire cose inesatte, ho sentito parlare di 9 miliardi. Le risorse che il Pnrr destina a queste fattispecie ammontano a circa 2,5 miliardi, ma voi sapete che in alcuni casi sono gia' mobilitate su progetti esistenti e devono essere utilizzate entro il 2026".

Ad ogni modo, ha puntualizzato Meloni, "andranno mobilitate molte risorse, e anche qui il governo è già al lavoro per capire quali possano essere le situazioni prioritarie". "Nelle prossime ore - ha continua la premier - stanzieremo delle risorse, che sono pero' per l'emergenza. I 10-20 milioni servono adesso a garantire i soccorsi. Il Fondo di Solidarietà Europeo è uno dei fondi che possono essere utilizzati".

La visita in sordina

"Nessuno sa dove sia la premier Meloni oggi e questo però io penso sia un fatto molto apprezzabile". Il sindaco di Ravenna Michele De Cosi' il sindaco di Ravenna Michele De Pascale conversando coi cronisti. "Di tutto abbiamo bisogno in questo momento tranne che di passerelle con codazzi di centinaia di persone. Io credo che la premier abbia voluto visitare alcune zone per farsi un'idea autonoma. Noi vorremmo incontrarla ma a un tavolo per discutere di cosa fare domani. Tutti i sindaci di questo territorio si aspettano una sua convocazione a breve", aggiunge.

"Siete molto bravi, portare le cose da mangiare nell'acqua... È molto bello quello che fate, mi dispiace". Così la premier Giorgia Meloni in visita a Ghibullo, nel Ravennate, alle popolazioni alluvionate conversando con un volontario.

Meloni in prefettura a Ravenna

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata alla Prefettura di Ravenna accompagnata dal presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. La premier non ha rilasciato dichiarazioni, rimandando eventualmente al termine dell'incontro. Meloni, oltre al Ravennate, ha visitato zone nel Forlivese e nel Faentino.