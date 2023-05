Meloni potrebbe anticipare il rientro G7 per l'emergenza maltempo

AGI - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni potrebbe anticipare il suo rientro dal summit G7 di Hiroshima e tornare in Italia per seguire da vicino l'emergenza maltempo in Emilia-Romagna.

È quanto si apprende da fonti G7, secondo cui la premier potrebbe ripartire domani. Martedì alle 11 è convocato il Consiglio dei ministri che prenderà i primi provvedimenti sulla tragedia in Emilia Romagna