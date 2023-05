Meloni a Hiroshima per il G7. Bilaterale con il premier giapponese Kishida  

AGI - "Benvenuta in Giappone, sono molto lieto di poterti accogliere nella mia città". Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha accolto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni prima dell'inizio del bilaterale tra i due. "Nella mia visita a Roma abbiamo deciso di elevare i nostri rapporti a partenariato strategico. Sono molto lieto che sono giunti a un'intesa i negoziati di collaborazione cinematografica" tra Italia e Giappone, ha detto Kishida. "È mia ferma intenzione lavorare in stretta relazione con l'Italia in vista del G7 dell'anno prossimo".

"Sono molto contenta di essere qui, voglio rivolgerti le mie congratulazioni per la tua determinazione e serietà con la quale stai gestendo il G7 in un anno sicuramente non facile e che continua a essere non facile". Queste le parole con cui il premier italiano, Giorgia Meloni, ha voluto ringraziare per l'accoglienza ricevuta.

"Sono molto felice di essere qui e delle nostre relazioni", la premessa dei Meloni. "Essendo l'Italia il prossimo presidente del G7 è fondamentale ancora di più - ha aggiunto Meloni - che la nostra cooperazione sia molto stretta", Italia e Giappone sono due potenze "che hanno ruoli di responsabilità insieme agli leader del G7. In questa fase è fondamentale che noi lavoriamo insieme per la sicurezza, e per la sicurezza economica. Sono molto contenta della concretezza con la quale abbiamo dato seguito agli impegni che ci eravamo assunti quando a gennaio a Roma abbiamo elevato i nostri rapporti a partenariato strategico".

"Abbiamo concluso l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica e l'accordo sulle produzioni cinematografiche", ha sottolineato Meloni. "Ho avuto alcuni problemi con il fuso orario...", ha infine risposto al primo ministro giapponese Kishida che le ha chiesto se avesse riposato bene, considerata la lunghezza del volo.

PM Kishida: I will now head to #Hiroshima to host the #G7 Summit. With the int’l community now at a historic turning point, this is an important summit indeed. As the meeting chair, I will take up this summit with the determination and readiness to lead the int’l community. (1/2) pic.twitter.com/caTBL4kEih — PM's Office of Japan (@JPN_PMO) May 18, 2023

Un articolo del quotidiano giapponese Sankei fa notare come il presidente del Consiglio italiano sia l'unica presenza femminile di questo summit tra i leader dei G7, oltre a Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione europea. Il quotidiano ricorda come nel 1979 il primo ministro britannico Margaret Thatcher divenne la prima donna del G7 a partecipare al vertice, poi fu la volta del cancelliere canadese Campbell, della tedesca Merkel e della britannica May.