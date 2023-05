La curiosa scelta di Ilaria Paolillo, candidata 'double face'

AGI - La candidata Ilaria Paolillo deve amare molto gli animali, tanto da avere imparato da alcuni di essi la capacità di mimetizzarsi nell'ambiente in cui vivono: esponente del partito animalista, si schiera con il centrosinistra a Catania, ma quando si sposta di qualche chilometro a Gravina, paese alle porte del capoluogo etneo, voilà, vira a destra.

Nel primo caso è tra i candidati delle liste che appoggiano il professore Maurizio Caserta nel capoluogo etneo; nel secondo con "Sud chiama Nord", il partito di Cateno De Luca, appoggia il primo cittadino uscente del centrodestra.

La notizia della candidata 'double face' è diventata virale sui social tanto che la stessa Paolillo si è premurata di chiarire. "È notizia 'mainstream' di oggi su molti giornali, la mia candidatura a consigliera comunale, quale indipendente del Partito Animalista Italiano, in due liste civiche sia nella città di Catania che di Gravina di Catania. Nel primo caso in una lista civica che appoggia il candidato sindaco che si riconosce a livello nazionale nell'area di centro-sinistra, nel secondo caso sempre quale indipendente in una lista civica che, però, è a supporto di un candidato sindaco che è ricollocabile nell'area di centro-destra".

"Seppure la notizia di per sé potrebbe essere singolare, - prosegue - per noi animalisti non lo è, né si tratta di nulla di nuovo e, anzi, sorprendere tanto clamore. Quale dirigente regionale del Partito Animalista Italiano posso ricordare come il nostro sia un movimento post-ideologico e indipendente, come in altre circostanze diamo la nostra fiducia e collaborazione a chiunque porti avanti in modo convinto i nostri temi, le nostre battaglie, i nostri programmi, cosi' come successo sia a Gravina che a Catania, in cui crediamo nelle persone e non in una background politico".

La Paolillo motiva la sua scelta: "L'animalismo è un tema cosi' centrale in questa epoca storica, si veda il Covid, si veda la lotta al randagismo, si veda il business delle zoomafie, che non può semplicisticamente ricollocarsi una definizione di bandierine. Questo non significa opportunismo, anzi. Ricordo come alle ultime elezioni politiche, mentre eravamo tirati per la "giacchetta" da più parti, abbiamo deciso di correre da soli e metterci la nostra faccia, le nostre idee, i nostri programmi che, certo, non sono trattabili con una poltrona. Ricordo come sia andata, solo poche regioni hanno ammesso la nostra lista del Partito Animalista Italiano alle Politiche 2022 interpretando la stessa legge in modo differente, tanto che il nostro caso verrà presto discusso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ha ritenuto il ricorso ammissibile. In alcune località abbiamo raggiunto lo 0.7 o 0.8%, se avessimo ragionato da vecchia politica forse avremmo potuto "concordare" qualche poltrona, ma per noi non è cosi'. Le nostre convinzioni vengono prima di tutto, non solo barattabili. Noi siamo animalisti infatti abbiamo le nostre idee, le nostre convinzioni, i nostri programmi, i nostri obiettivi nella difesa dei più deboli, dell'ambiente e nel dare voce a chi voce non ne ha. Proprio per questo, ove vi siano le condizioni siamo pronti, senza contraddizioni e fraintendimenti, a metterci la faccia con chi porti avanti le nostre idee, siano esso di area di destra, sinistra o centro, il nostro faro sono le nostre idee e programmi".