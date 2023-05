La soddisfazione del centrodestra per i 4 capoluoghi conquistati al primo turno

AGI - Centrodestra soddisfatto per i quattro Comuni capoluogo conquistati al primo turno, contro i due andati al centrosinistra, nel primo round delle elezioni amministrative. La coalizione di governo esulta per aver 'strappato' Latina al centrosinistra (con una percentuale vicina al 70%) e per le conferme a Treviso, Sondrio, e Imperia. Mentre il centrosinistra conferma al primo turno la guida delle amministrazioni di Teramo e Brescia.

Quella della 'Leonessa d'Italia' era una sfida molto difficile ma non impossibile per il centrodestra che li' comunque aveva puntato le sue fiches decidendo di tenervi il comizio di chiusura della campagna elettorale con i tre leader, Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani.

Verso i ballottaggi

In vista del secondo turno, il centrodestra considera aperte tutte le partite, si fa notare da FdI. La coalizione è avanti ad Ancona, storica roccaforte rossa, ma anche a Pisa e Massa, che in molti davano per 'perse', e a Brindisi e Vicenza, dove si ritiene che sarà necessario un secondo turno per la conferma del sindaco uscente.

A Terni, il centrosinistra è fuori dal ballottaggio e la sfida è tutta interna al centrodestra (tra il candidato sostenuto dai partiti e un civico), si fa ancora notare. A Massa, il candidato di Lega e FI ha avuto la meglio su quello di FdI e la coalizione probabilmente dovrebbe riunirsi in vista del secondo turno.

In una nota, Salvini ha espresso "grande soddisfazione per la netta crescita della Lega sia in termini di voti che di sindaci e consiglieri eletti". Il segretario del partito di via Bellerio ha telefonato ad alcuni sindaci leghisti eletti per complimentarsi, come quello di Salsomaggiore (Parma), Treviso, Poggio Caiano (Prato), Sondrio, Serramazzoni (Modena), Borgorose Mariano (Rieti), Cinisello Balsamo (Milano), Lonate Pozzolo (Varese), Squinzano (Lecce) e Sarzana (La Spezia).

E ha fatto i complimenti al candidato sindaco di centrodestra a Brescia, Fabio Rolfi, e a tutta la squadra "per l'impegno e la campagna elettorale nonostante la sconfitta"