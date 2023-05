Selfie su Twitter, Giorgia Meloni e gli auguri alle mamme

AGI - "Grazie per aver sempre creduto in me, mamma. E se c'è una cosa che mi rende felice, è averti resa abbastanza fiera da ripagare i tuoi sacrifici, la tua solitudine, il tuo amore. Auguri a tutte le mamme, il centro del mondo". Lo scrive la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, su Twitter.

La premier italiana pubblica una foto con la madre sorridente, per celebrare la festa della mamma.