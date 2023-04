Approvato il ddl concorrenza. Incentivi per i contatori per il risparmio energetico

AGI - Il Consiglio dei Ministri ha approvato il ddl concorrenza. Lo rende noto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

Il Ddl introduce una norma incentrata sulla promozione dell'utilizzo dei 'contatori intelligenti' (smart meters), allo scopo di favorire il risparmio energetico e il contenimento del prezzo dell'energia elettrica. Il testo dispone anche il potenziamento e la pianificazione dello sviluppo della rete elettrica nazionale.

Tra le principali novità anche l'assegnazione delle concessioni di posteggio su aree pubbliche per il commercio al dettaglio tramite gare a evidenza pubblica, a partire sin da subito dai posteggi non ancora assegnati. Il testo salvaguarda però il legittimo affidamento degli attuali concessionari, che potranno godere di un rinnovo delle attuali concessioni in via eccezionale per 12 anni.

La disposizione, precisa il Mimit, riporta la disciplina nel quadro delle regole europee, affermando che le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate per una durata di dieci anni.

In tal senso, sono previsti i seguenti parametri: specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato; la valorizzazione dei requisiti dimensionali della categoria della microimpresa; un numero massimo di concessioni di cui ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore.

"Legge annuale sulla concorrenza: fatta! Al servizio dei cittadini e delle imprese", commenta su Twitter il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.