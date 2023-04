Il centrosinistra vince a Udine. De Toni sindaco 

AGI - Ribaltone a Udine. Il centrosinistra vince le elezioni amministrative. Pd, Avs, Azione-Iv strappano, al ballottaggio, il comune friulano al centrodestra.

Quando restano da scrutinare solo 4 sezioni su 98, il vantaggio di Alberto De Toni col 52,77% è incolmabile. Il candidato del centrosinistra ha sconfitto, il sindaco uscente Pietro Fontanini sostenuto dal centrodestra.

"Udine ha scelto di cambiare". È il primo commento del neo-sindaco di Udine, Alberto De Toni, che ha vinto il ballottaggio contro il sindaco uscente della Lega, Pietro Fontanini. "Prima di qualsiasi altro commento non posso non ringraziare fin da subito i cittadini e le cittadine che hanno voluto dare fiducia al nostro progetto civico". "Un risultato - ha aggiunto - che premia tutte le fatiche che i nostri candidati e le nostre candidate hanno impiegato per raccontare la Udine che vogliamo: più bella, viva, attrattiva. In una parola, più felice". "Ora - ha concluso - ci rimboccheremo le maniche e cominciare a lavorare".