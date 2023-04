A Bari la prima candidata sindaco transgender 

AGI - Si chiama "Bari città libera" la lista civica creata dalla conduttrice televisiva Manila Gorio che questa sera, durante la sua festa di compleanno a Gioia del Colle (Bari), ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Bari. Si tratta della prima candidata sindaco transgender. "Sono impegnata nel racconto socio-politico da quasi quattro anni - ha raccontato agli invitati, tra cui molti politici di ogni schieramento del territorio - abbandonando una Manila che apparteneva alla 'leggerezza'. Sono cresciuta molto frequentando politici e parlando di politica e me ne sono in qualche modo innamorata". Gorio, infatti, conduce da anni il programma "Il Punto" su una emittente locale pugliese.

"C'è un gruppo di amici della società civile - ha spiegato - che, negli ultimi mesi, mi ha fortemente corteggiata dicendomi che, secondo loro, era arrivato il momento" per una scelta importante. "Il motivo per cui ho scelto di accettare questa proposta è che, da quattro anni, non solo parlo di politica, ma sono dalla parte dei più deboli".

Gorio ha confessato di voler continuare "a fare televisione", ma di voler "entrare nella porta dei palazzi dove si fa la politica e, questa volta, mi voglio giocare tutte le carte, per farlo in prima persona": "porterò tutte le mie idee, ho un programma importante", che guarda alle "persone, ai cittadini, ai più deboli", a tutti coloro "che avranno bisogno del mio intervento". Al momento "non ho nessuno schieramento: accoglierò e valuterò col tempo" eventuali proposte.