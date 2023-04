Berlusconi migliora, "dice di sentirsi bene"

AGI - Terza notte in terapia intensiva per Silvio Berlusconi, ricoverato da mercoledì mattina all'ospedale San Raffaele di Milano per una polmonite piuttosto aggressiva che secondo il suo medico personale, Alberto Zangrillo, è insorta come conseguenza della leucemia mielomonocitica cronica di cui l'ex premier soffre da tempo.

Berlusconi avrebbe comunque fatto registrare miglioramenti che fanno ben sperare sanitari e familiari. C'è quindi un cauto ottimismo tra i medici e i familiari espresso dal pollice alzato rivolto ieri ai giornalisti dal figlio minore del 'Cavaliere', Luigi. Fonti ospedaliere parlano di una "notte tranquilla".

Zangrillo è arrivato all'ospedale San Raffaele intorno alle ore otto e trenta. È entrato dall'ingresso D del nosocomio senza lasciare dichiarazioni. In mattinata sono giunti anche il fratello di Silvio Berlusconi, Paolo, e il fedelissimo Gianni Letta.

© Nicola Marfisi/ AGF Un sostenitore di Berlusconi all'esterno del San Raffaele

Tajani: "È un leone, tornerà presto"

"Ho sentito i familiari, i medici, Marta Fascina. Berlusconi dice di sentirsi bene. È un leone. Tutti sono convinti che tornerà presto. Lavoriamo per un grande evento di Forza Italia a Milano, il 5 e 6 maggio, e potrebbe essere la data del suo ritorno in pubblico", afferma il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in una intervista a Sky.

"Questa mattina ho sentito alcuni famigliari, la notte è trascorsa tranquilla, il presidente Berlusconi risponde alle terapie, questo è molto importante e fa ben sperare. Ovviamente, si tratta di una persona, di un politico, di un imprenditore che non si è risparmiato nella vita, è un ragazzo di una certa età, quindi la prudenza e' ovvia", ha detto Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, a Coffee Break su La7.

L'abbraccio dei familiari

Anche ieri accanto al leader azzurro si sono alternati per l'intera giornata parenti e amici, dal fratello Paolo, ai figli, Marina, Piersilvio e Barbara, immortalati in un lungo abbraccio quando hanno lasciato il San Raffaele.

A quanto si apprende da fonti interne all'ospedale, neanche oggi verrà diffuso un bollettino medico, dopo che nessun aggiornamento è stato diffuso ieri nè sono trapelate notizie sull'evoluzione delle condizioni dopo la nota emessa giovedì da Zangrillo e dal primario di ematologia Fabio Ciceri.