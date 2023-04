Le parole di Berlusconi dall'ospedale: "È dura ma ce la farò"

AGI - "È dura, ma ce la farò anche questa volta". Sono le parole di Silvio Berlusconi in una telefonata di ieri mattina con il direttore de Il Giornale, Augusto Minzolini, riportata questa mattina nell'editoriale del quotidiano. "Sono riuscito anche in situazioni difficili e delicate a ritirarmi su", aggiunge Berlusconi nella telefonata riportata nell'editoriale".

Quando studiavo dai salesiani, ho avuto un esule russo che era fuggito dall'Unione Sovietica come insegnante di religione. Non ci ho mai parlato di religione, ma ci ha raccontato per filo e per segno cosa avveniva al di la' del muro. Ci diceva: in Russia oggi hai tre possibilità. O scappi all'estero, o finisci in carcere o, peggio, sottoterra".

Poi, il presidente di Forza Italia si lascia andare al ricordo della discesa in campo nel 1994: "Chiesi ai miei sondaggisti se si poteva evitare la vittoria dei comunisti. Mi dissero di sì, 'ma solo se scende in campo lei'. Lo feci". Infine, la promessa di Berlusconi al direttore de Il Giornale: "Appena esco di qui ci vediamo".

Il sostegno fuori dal San Raffaele

"Forza Silvio, Monza è con te": è quanto si legge su uno striscione firmato dalla curva Davide Pieri del Monza ed esposto fuori al San Raffaele di Milano dove è ricoverato Silvio Berlusconi, patron della squadra brianzola e presidente di Forza Italia. Lo striscione è apparso su un cancello della struttura questa mattina.

Davanti al settore D dell'ospedale, inoltre, un altro fan del Cavaliere che arriva da Milano si è detto "fiero" delle sue origini meridionali: "Vi dico la verità, ho una figlia di 23 anni - ha raccontato - quando è nata mi sono arrivati soldi a nome suo, una cosa che è sinonimo di rispetto. Berlusconi è una persona che rispetto, in grado di mantenere quello che dice e ce ne sono poche ultimamente".

Il fan del leader azzurro ha portato con se' una lettera per Silvio Berlusconi e ha augurato all'86 enne di "campare altri 100 anni". Poco fa e' arrivato all'ospedale San Raffaele di Milano anche il professor Alberto Zangrillo che però non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

Il figlio Luigi lascia il San Raffaele

Il figlio minore di Silvio Berlusconi, Luigi, ha lasciato il San Raffaele dopo circa un'ora e mezza di visita. Al contrario di ieri, quando aveva mostrato un pollice rivolto all'insù, l'ultimogenito del leader azzurro è andato via in auto, col telefono all'orecchio, senza fare cenni all'indirizzo dei giornalisti riuniti fuori dalla cancellata di via Olgettina 60. Al momento è l'unico familiare visto oggi qui.