Ecco la nuova segreteria del Pd, Schlein la presenta in diretta Instagram 

AGI - Elly Schlein ha annunciato in diretta dal suo profilo Instagram la nuova segreteria politica del Partito Democratico. "Questa segreteria - ha detto - è un mix di apertura e solidità e competenza, ci aspetta un grande lavoro, voglio scusarmi per non essere riusciti a organizzare una vera conferenza stampa, sarà mio impegno farlo". E poi: "Siamo andati un pò lunghi. Auguro buona Pasqua a tutte e tutti. Vengo da mesi complicati sia professionalmente che per la vita privata, abbiamo fatto due campagne di fila e mi prenderò anch'io qualche giorno per riposarmi, perchè non mi sono fermata dal 26 febbraio. Per fare tutto il lavoro che ci aspetta con una squadra di grande qualità".

Schlein ha riferito di aver chiesto a Giovanni Gaspare Righi "di essere a capo della mia segreteria, a Flavio Alivernini di essere portavoce e responsabile della comunicazione del partito". "Igor Taruffi - ha aggiunto - si occuperà di Organizzazione del partito. È stato per me fondamentale in questi anni per avere la barra dritta, lo ringrazio moltissimo".

Debora Serracchiani sarà responsabile giustizia nella segreteria del Pd, Marco Sarracino si occuperà di coesione territoriale, di Sud e di aree interne. "Abbiamo visto le forzature che sta portando avanti il governo in questi mesi", ha osservato la segretaria del Pd.

E ancora: "Sandro Ruotolo si occuperà di informazione, visto che siamo preoccupati per la salvaguardia del pluralismo, e gli ho chiesto di occuparsi di culture e di memoria. Vincenza Rando si occuperà di contrasto alle mafie, legalità e trasparenza. Antonio Misiani si occuperà di economia, finanze, imprese e infrastrutture. Ha curato il programma durante questa campagna e apprezzo la sua solidità e competenza su questi temi. Marina Sereni si occuperà di diritto alla Salute e sanità"

La stessa Sereni in diretta a Radio Immagina ha sottolineato che "la segretaria sta componendo una squadra che sia capace di interpretare la mozione con cui Elly Schlein ha vinto il congresso, ma anche di rappresentare l'unità e il pluralismo del partito e per questo si è confrontata con molte persone, a partire da Stefano Bonaccini. Il lavoro che ha fatto non è stato certo quello di ragionare con il bilancino sulle correnti".

"La nuova segreteria, come è normale per un partito - ha spiegato Sereni - non avrà l'applauso di tutti, ma quel che è certo è che la segretaria Schlein farà lavorare la sua squadra in modo davvero operativo. Ci sono molte aspettative, è una sfida che coinvolge tutti, soprattutto per quel che riguarda un'identità più netta di un partito Democratico che abbia la capacità di tradurre la sua azione in proposte e iniziative politiche, senza dover smussare le posizioni. Su questo c'è una grande apertura di fiducia. Serve però anche un rinnovamento del partito, che non riguarda solo le facce ma anche il metodo, il modo cioè di rapportarci con i cittadini, gli iscritti, gli elettori sul territorio. Non dobbiamo deludere queste aspettative".