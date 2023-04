Meloni riceve Sanchez: "Rafforzato un parternariato strategico"

AGI - Vertice Italia-Spagna oggi a Palazzo Chigi. Il presidente Pedro Sanchez ha incontrato la premier Giorgia Meloni.

Nel cortile del palazzo Sanchez è stato accolto dal picchetto d'onore. La visita fa parte del tour che il premier spagnolo sta compiendo negli stati membri dell'Ue in vista della presidenza di turno di Madrid, che comincerà nel secondo semestre dell'anno.

Meloni: "Ribadito il pieno sostengo all'Ucraina per una 'pace giusta'"

"Abbiamo ribadito il pieno sostegno alla causa ucraina. Continueremo a garantire il sostegno al presidente Zelensky, ragioniamo su come arrivare a passi in avanti" per arrivare "ad una pace giusta". Cosi' il presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo l'incontro con il premier spagnolo Pedro Sanchez.

Meloni: "Auspichiamo riforma del patto di stabilità entro fine anno"

"Tutti auspichiamo di arrivare a una riforma del patto di stabilità e crescita entro la fine dell'anno". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni dopo l'incontro con il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez. L'Italia chiede "una governance che punti sulla crescita più che sulla stabilita'. Riteniamo fondamentale portare a casa entro fine anno questa riforma e siamo pronti a lavorare insieme durante il semestre di presidenza spagnolo", ha detto il presidente del Consiglio.

Sanchez: "Quando Italia e Spagna lavorano assieme l'Europa si muove"

"Quando Italia e Spagna lavorano insieme avvengono cose buone per le nostre società" e l'Europa si muove, "come è successo durante la pandemia, quando i nostri sono stati i Paesi più colpiti". Lo ha detto il premier spagnolo, Pedro Sanchez, dopo i colloqui a Roma con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni riferendosi ai fondi stanziati dall'Ue per affrontare le conseguenze del Covid.

Italia e Spagna allineati sui migranti: "È un problema europeo"

Italia e Spagna sono "allineati sugli obiettivi" a cominciare dal "patto su immigrazione e asilo": lo ha affermato il premier spagnolo Pedro Sanchez, in conferenza stampa con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sottolineando che "è stato fatto un passo avanti importante, è stato riconosciuto che l'immigrazione clandestina" è un problema "europeo che richiede una risposta europea".

Al concetto di responsabilità va unito quello di "solidarietà", ha aggiunto il leader di Madrid, assicurando che su questo la Spagna si "spenderà durante il secondo semestre" quando avrà la presidenza di turno Ue.

Rafforzato un parternariato strategico

"Siamo interessati a rafforzare il partenariato strategico" tra Italia e Spagna, in questi anni "ha già dato ampie soddisfazioni" ma "si può far meglio". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel punto stampa al termine dell'incontro a Palazzo Chigi con il premier spagnolo Pedro Sanchez.

Meloni ha citato i settori dell'energia e della cultura, ha ricordato come gli scambi economici tra i due Paesi siano cresciuti molto nell'ultimo anno e sottolineato la visita in Spagna dei ministri Fitto e Sangiuliano. "Ci sono imprese italiane che hanno guadagnato spazio. Penso ai nostri Freccia Rossa. In Spagna il know how italiano è ben visto e questo vale anche per gli amici spagnoli qui. Siamo due nazioni molto simili, che si capiscono quando parlano anche ciascuno la propria lingua", ha osservato.