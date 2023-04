Meloni e La Russa: "L'Aquila resiliente ha dato l'esempio"

AGI - Visita della premier Giorgia Meloni e del presidente del Senato, Ignazio La Russa, a L'Aquila, nel Parco della Memoria per partecipare in occasione della ricorrenza del sisma del 6 aprile del 2009, all'inaugurazione di una stele donata da un imprenditore della città in ricordo delle 309 vittime del terremoto. L'opera rappresenta il "crocus" il fiore di zafferano, identitario del territorio aquilano, l'immagine scelta dal Comune dell'Aquila quale simbolo delle tragedia.

La stele è stata realizzata in acciaio corten, lo stesso di quella posta al centro del monumento alle vittime del terremoto, ed è inclinata di 6.3 gradi proprio a riproporre simbolicamente un numero che è impresso nella memoria di chi ha vissuto la tragica notte tra il 5 e il 6 aprile del 2009. Subito dopo il Presidente del Senato si incontrerà con la premier Giorgia Meloni in Piazza Duomo per partecipare alla messa in ricordo dell'immane tragedia, officiata dal vescovo metropolita dell'Aquila, il cardinale Giuseppe Petrocchi.

Esempio di resilienza

"L'Aquila resiliente ha dato l'esempio". Lo ha detto il presidente del consiglio Giorgia Meloni, a L'Aquila per la messa in ricordo delle vittime del terremoto.

"La città la trovo sempre molto orgogliosa e resiliente, una città che offre l'esempio prima di lamentarsi. Poi quando c'e' stato da lamentarsi lo ha fatto ma qui si è sempre dato prima l'esempio. È una città dalla quale c'è sempre molto da imparare" ha detto Giorgia Meloni poco prima di entrare nella chiesa delle Anime Sante per partecipare alla messa in ricordo delle 309 vittime del terremoto dell'Aquila.

Presenti anche il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, e il ministro per la Disabilita', Alessandra Locatelli.

"Era doveroso esserci, è una terra a cui sono molto legata, anche politicamente perché sono una parlamentare di questo collegio. Negli anni abbiamo fatto un grande lavoro con il sindaco e il presidente della Regione per garantire quello che mancava e si poteva fare in più per la ricostruzione di questo territorio". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni prima di entrare nella Chiesa delle Anime per partecipare, insieme al Presidente del Senato, Ignazio La Russa, alla messa in occasione dell'anniversario del sisma dell'Aquila, il 6 aprile 2009.