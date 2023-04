Il ritratto di Mattarella realizzato da una ragazza autistica di PizzAut

AGI - Sergio Mattarella con il grembiule rosso di PizzAut, 'Nutriamo l'inclusione', su uno sfondo tricolore. Il ritratto lo ha realizzato Beatrice Tassone, che oggi firmerà un contratto a tempo indeterminato, assunta da Coop Lombardia, per lavorare con PizzAut. "Sono molto emozionata per oggi, perché lavorare qui sarà un passo in più verso l'indipendenza. Avere un lavoro e poter contribuire a essere più autonoma è importante", ha spiegato la ragazza che farà anche un fumetto sull'autismo. "Non ho ancora avuto esperienza in questo lavoro sto facendo un corso", racconta

"Avere Sergio Mattarella qui" all'inaugurazione di PizzAut, il ristorante dove lavorano ragazzi autistici, "è certamente un segnale di vicinanza, un grande onore ma spero anche sia uno stimolo per tutto l'ordinamento dello Stato e le sue diramazioni, a investire, a farsi carico, per far si' che l'autismo diventi un elemento centrale". Queste le parole del fondatore Nico Acampora, a Monza, dove si taglierà il nastro della seconda pizzeria di PizzAut, dopo quella aperta a Cassina de' Pecchi, nel 2021.

"Seicentomila persone autistiche non sono poche - dice -. Ancora oggi i nostri figli fanno fatica ad andare a scuola, perché gli insegnanti di sostegno sono pochi e a volte poco qualificati. Facciamo fatica a fare le terapie perché la diagnosi arriva tardi". Nel ristorante monzese, quando sara' a regime, lavoreranno 25 ragazzi autistici.

Ospiterà anche una "Academy - ha detto Acampora - dove faremo un gruppo da 12 ragazzi alla volta per due gruppi l'anno" per insegnare ai ragazzi il mestiere della ristorazione. "Ieri c'era qui - ha aggiunto - una famiglia dall'Australia con figlio autistico, per fare i volontari e per capire come si organizza PizzAut, in modo da poter replicare questa esperienza anche a Melbourne".

L'arrivo del Presidente

Al suo arrivo, il capo dello Stato è stato salutato con lunghi applausi e accolto dal fondatore di PizzAut Nico Acampora, insieme a tutto lo staff. Presenti anche il sindaco di Monza Paolo Pilotto, il presidente della provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio, il vice presidente di Regione Lombardia Marco Alparone, e il vescovo Giovanni Raimondi, che ha benedetto la nuova struttura dove saranno impiegati ragazzi autistici.

Prima di sedersi a tavola con i ragazzi di PizzAut, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato le cucine del locale. Una volta in sala, Mattarella è stato accolto da un altro lungo applauso e si è levato un coro 'Presidente sei uno di noi'. A tavola è stato servito il vino di Centopassi, l'anima vitivinicola delle cooperative Libera Terra, che coltivano terre confiscate alla mafia in Sicilia.

Tutto il menu, salumi, affettati e pizza, arrivano da terreni confiscati. Il ragazzo che ha servito il vino ha chiacchierato brevemente con Mattarella, presentandosi. Sorrisi e stretta di mano tra Mattarella e i ragazzi che servono ai tavoli.