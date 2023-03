Sì unanime della Camera alla commissione d'inchiesta sul caso Orlandi

AGI - Sì unanime dell'aula della Camera alla costituzione di una commissione di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori. Prima del voto l'aula ha tributato un lungo applauso ai familiari, che hanno assistito alla seduta dalle tribune di Montecitorio. Ora il testo passa all'esame del Senato. I sì sono stati 245 su 245 votanti.

"Un atto doveroso nei confronti di chi non si è mai arreso"

"Con l'istituzione della Commissione di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori possiamo finalmente attuare la volontà condivisa, nelle istituzioni e nel Paese, di fare piena luce su questa drammatica vicenda", dichiara, in una nota, il presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, Nazario Pagano. "Dopo 40 anni è il momento di affrontare criticità e anomalie che hanno ostacolato il sistema giudiziario", ha affermato Pagano, "la Commissione di inchiesta dimostra l'impegno concreto del Parlamento per ricostruire la verità dei fatti e restituire fiducia nelle istituzioni ai familiari e ai cittadini".

"Ora il Parlamento potrà esaminare tutti gli elementi e ascoltare le testimonianze necessarie per fornire un contributo importante all'accertamento della verità", prosegue il deputato di Forza Italia, "è un atto doveroso nei confronti di tutti coloro che in questi anni non si sono mai arresi, ma anche un passaggio imprescindibile per tentare di ricucire una ferita nella coscienza collettiva che questi casi irrisolti rappresentano". "È su queste basi che abbiamo voluto condividere con tutte le forze politiche l'istituzione della Commissione di inchiesta ed è con lo stesso desiderio della ricerca della verità che - conclude Pagano - porteremo avanti il nostro impegno".