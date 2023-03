"Siccità e cambiamenti climatici aumentano le migrazioni. Agire subito, non c'è un secondo tempo"

AGI - "La siccità è un problema che aumenta anche i flussi di migranti, va affrontato in modo globale combattendo i cambiamenti climatici. Il governo italiano, anche grazie al Pnrr, ha in programma delle azioni per fronteggiare il rischio siccità. Ma "ci duole che alcuni paesi vogliano rinviare il problema a un secondo tempo che non c'e'". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo il colloquio con il presidente del Kenya William Ruto.

"Cerchiamo un rapporto di collaborazione con i Paesi di origine e transito dei flussi di migranti ma sappiamo che la dimensione epocale e crescente del fenomeno migratorio non è affrontabile da un solo Paese, ma solo con una lucida e organica azione europea che affronti il problema con una azione sistemica" ha poi aggiunto.