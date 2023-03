Meloni: "Dopo la tragedia di Cutro la risposta dell'Europa è improcrastinabile"

"Per quanto riguarda gli arrivi dall'Est, invece, basta guardare alla composizione dell'imbarcazione naufragata a ridosso delle coste di Cutro, erano siriani in fuga da guerra e terremoto, afghani e iraniani, che sappiamo bene da cosa fuggano e le nostre istituzioni sono sempre pronte a condannare certi avvenimenti, più' altri provenienti dal Pakistan, dove c'e' stata la peggiore alluvione nella storia del Paese con il 30 per cento del territorio finito sott'acqua".

"Se guardiamo ai Paesi di origine - spiega ancora Noury all'AGI -, vediamo che queste persone arrivano dall'Africa Sub Sahariana, da luoghi tormentati da guerre, colpiti da colpi di Stato e da crisi climatiche, un fattore non secondario. Inoltre, la situazione politica in Tunisia e i discorsi razzisti del Presidente stanno alimentando una caccia al migrante nero e africano. Questo vuol dire che, dalla Tunisia, partiranno sia tunisini che persone provenienti dai Paesi subsahariani".

"I numeri sono in aumento e, dietro questi numeri, ci sono tragedie personali e collettive. Se prendiamo una per una le persone che arrivano, scopriamo che ci sono motivi di fuga impellente e di ricerca di una salvezza altrettanto impellente". A dirlo all'AGI è Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International. Nelle stesse ore in cui le coste italiane fanno registrare un record di sbarchi a Lampedusa e in Calabria, Amnesty invita ad accendere i riflettori sulle cause all'origine di queste partenze.

"Non si può non essere qua, oggi a Cutro, per chiedere verità e giustizia per le vittime del naufragio e per i loro familiari, ma anche per la democrazia, per lo stato di diritto. Quello che abbiamo visto nei giorni scorsi è incredibile e sconcertante: continua ad aggravarsi la mancanza di senso delle istituzioni del nostro governo". Lo dichiara il segretario di +Europa, Riccardo Magi, in corteo a Cutro dove è in corso la manifestazione nazionale "Fermare la strage, subito!". "Abbiamo visto la presidente del Consiglio non rispondere a delle domande prevedibili e scontate che si fanno moltissimi italiani - continua Magi - e poi ribaltare tutto e fare le domande lei ai giornalisti. Il decreto del governo non coglie assolutamente la priorità delle questioni. La priorità è salvare delle vite in mare e poi creare la possibilità di arrivare legalmente nel nostro Paese", conclude.

A portarla un gruppo di persone che partecipa alla manifestazione promossa in ricordo delle vittime e a cui partecipano decine di dimostranti in silenzio e in perfetto ordine. Sul bagnasciuga i dimostranti hanno piantato dei fiori.

Il corteo organizzato per ricordare la tragedia di Cutro sta attraversando le stradine della frazione Steccato e si sta dirigendo verso la spiaggia dove domenica 26 febbraio è avvenuto il naufragio dei migranti. Fra le persone presenti alla manifestazione, Cecilia Strada, figlia di Gino Strada, Luigi De Magistris , ex sindaco di Napoli, e l'ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano . Tra gli striscioni portati dai manifestanti uno recita: "Cutro, la strage è di Stato, difendete le persone non i confini".

"Voglio ringraziare la Marina militare, la Guardia costiera e la Guardia di finanza per quello che fanno in mare. È una grande bugia dire che non hanno fatto nulla per salvare i migranti anche a Cutro". A dirlo è il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani , intervistato a LetExpo. "Anche in queste ore sono in mezzo al mare per salvare vite umane e lo hanno fatto anche nella notte di Cutro. Bisogna dirlo, perché si è fatto un processo", ha concluso Tajani.

C'è la croce realizzata con il fasciame nell'imbarcazione naufragata il 26 febbraio scorso al largo di Cutro (Crotone) in testa al corteo che si sta svolgendo pacificamente in località Steccato della cittadina calabrese contro le politiche del Governo in materia di immigrazione. Fra i diversi striscioni e le tante bandiere delle associazioni presenti, fra cui "Libera" e "Arci", uno reca la frase "Nessun uomo è clandestino". Nel corteo anche alcuni sindaci con la fascia tricolore".

Lollobrigida: "Dall'Europa un cambio di passo"

"C'è grande attenzione anche sulla rotta migratoria dell'Est, che dobbiamo cercare di contenere lavorando in sede europea in maniera forte, come stiamo facendo. Negli ultimi giorni e mesi c'è stato un cambio di passo anche dell'Europa nell'attenzione a questo problema, che non è casuale ma è dovuto alla fermezza del governo italiano nel porre questo problema, nel fare accoglienza, perché siamo un popolo generoso ma di contro anche di pretendere che questo problema venga affrontato con serietà e non invece pensando che l'Italia possa essere davvero il luogo in cui i problemi vengono lasciati inevasi, una specie di magazzino i problemi di tutti".

© Mimmo Frassineti / AGF

Francesco Lollobrigida

Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, a margine della visita a Olio Capitale in corso a Trieste fino a domani. Per Lollobrigida sul tema migranti "non ci si può arrendere all'illegalità, perché l'illegalità oltretutto è nelle mani di sciacalli che speculano sulle vite umane. Bisogna, in sede europea e per quanto possibile sul piano nazionale, come stiamo facendo, fermare la cultura della tolleranza verso l'illegalità e quindi garantire un'immigrazione legale, sostenibile per l'Italia e per gli essere umani che arrivano nelle nostre terre, che devono avere la possibilità di essere integrati. Ma per fare questo - ha concluso - bisogna fermare questi continui sbarchi che arrivano, anche perché si salvano vite. Questa è la verità: fermare gli sbarchi e i traghettatori di morte permette di salvare più vite".