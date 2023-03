Festa a sorpresa per Salvini. Tra gli invitati Meloni e Berlusconi

Il presidente del Consiglio raccoglie l'appello del Pontefice. Su Facebook commenta il discorso di Francesco che "rappresenta un grande richiamo per tutte le istituzioni". Salvini: "Condivido le parole del Santo Padre e lavoro, non da oggi, per metterle in pratica e salvare vite". Il Pontefice all'Angelus: "I viaggi della speranza non si trasformino più in viaggi della morte"