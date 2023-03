Proteste e raccoglimento nel giorno del Cdm a Cutro

AGI - Ce l'avevano quasi fatta, ma una maledetta secca a meno di cento metri dalla riva ha distrutto il caicco blu. I resti del relitto sono ancora sulla spiaggia di Steccato di Cutro, dove le forze dell'ordine, i Vigili del Fuoco e la Protezione civile stanno ancora immergendosi per recuperare i corpi. Le vittime sono più di 72. La guerra in Afghanistan non li aveva uccisi, i talebani neppure, il viaggio attraverso Iran e Turchia era alle loro spalle. Il caicco ha superato il Peloponneso, il mar Jonio. Si vedevano le luci delle case basse di Steccato di Cutro. Era fatta. Il mare era grosso, le navi della Guardia di Finanza erano già rientrate in porto. La secca ha vinto. La maledetta secca ha avuto la meglio. Mancavano meno di cento metri alla libertà. Maledetta secca.

Il giorno del Cdm

Oggi alle 15.45 inizierà il Consiglio dei ministri che il governo ha deciso di tenere a Cutro. La decisione di tenere la riunione del Consiglio dei ministri non lontano dalle coste del naufragio del 26 febbraio, in cui sono morti 72 migranti, era stata annunciata dalla stessa premier Giorgia Meloni.

Le scritte contro Piantedosi

"Cutro non difende Piantedosi", "Il governo arriva i morti rimangono", "Cutro e la Calabria come Siria e Pakistan abbandonati a se stessi": queste scritte sono comparse all'alba sui muri che costeggiano la strada provinciale che da Crotone porta a Cutro dove oggi è prevista la riunione del Consiglio dei ministri dopo il naufragio di domenica 26 febbraio sulla spiaggia di Steccato.