Dopo il partito Grillo fonda la religione

AGI - In principio, dice l'Atto Costitutivo, fu la Rivelazione. O, forse, fu quel post, correva il 21 dicembre dell'anno scorso, con il quale Beppe Grillo annunciava dal suo Blog che "oggi, alle ore 12 del giorno del Solstizio d'inverno, l'Elevato ha costituito la Chiesa dell'Altrove". E insomma, una confessione religiosa dopo un partito.

"L'atto costitutivo della Chiesa dell'Altrove è stato consegnato agli Altrovatar e sarà divulgato il primo giorno delle rivelazioni", scriveva allora il Garante M5s che alla Chiesa dell'Altrove ha fatto riferimento anche nel suo recentissimo ritorno a teatro. Ora l'Atto Costitutivo è stato reso noto sul web, su un sito che ha le profondità dello spazio come fondale e una A stilizzata che irradia onde come un'antenna. La 'genesi' dell'Altrove sta tra la metafora degli errori del progresso umano e la suggestione di una lettura 'politica' in controluce: quella di una sorta di ritorno alle origini di una sfida alta sviata dalle inevitabili lusinghe terrene quando si è trattato di 'metterla a terrà. Si', perchè "gli Elevati videro i limiti degli uomini e tentarono di riportarli sulla via della Rivelazione, che è di domande e non di risposte. Mostrarono loro gli errori e fraintendimenti sulla Rivelazione, ma essi fraintesero ancora; sicchè gli odiatori disfecero i loro insegnamenti, mentre gli amatori li distorsero in dogmi". Ora, su laltrove.org non c'è traccia alcuna di Beppe Grillo o, per dire, di M5s ma, appunto, è il cofondatore del Movimento a chiamare se stesso - autoironicamente (?) - l'Elevato, sempre lui ha fatto riferimento a questo nuovo 'culto' e il rimando del dicembre scorso è altrettanto esplicito.

Proseguendo, si vola altissimo quando si legge che "l'Elevato è qui per dirvi di non rappresentare, ma di procedere con umiltà nel rispetto della Rivelazione, che è rispetto di tutto ciò che viene a noi. Non cercate risposte, ma domande: le risposte arriveranno da sole". Satira, verrebbe da dire, intanto basti sapere che "la Chiesa dell'Altrove è formata dalla comunità dei suoi fedeli ed è aperta a tutti. Nel pianeta Terra è stata costituita dall'Elevato, nel suo giardino, a mezzogiorno del solstizio d'inverno dell'anno 2022 dell'Era Volgare" e che "la Chiesa dell'Altrove è apostolica. La sua missione nel pianeta Terra è indicata dall'Elevato". Quanto alla parte per cosi' dire organizzativa, prendiamo nota dell'esistenza dell'Ordine dell'Altrove: "Infinito e inafferrabile nella sua totalità, ma l'Elevato ha stabilito che il suo Ordine nel pianeta Terra è costituito dal Ministero dell'Altrove".

"Il Ministero dell'Altrove - nel dettaglio - è formato dagli Altrovatar, che presiedono le leggi, l'apostolato e l'amministrazione della Chiesa dell'Altrove nel pianeta Terra. Gli Altrovatar sono nominati e deposti dall'Elevato, e a loro volta nominano l'Elevato. Gli Altrovatar nominano, d'intesa con l'Elevato, gli addetti al Ministero dell'Altrove. Ogni altro elemento dell'Ordine dell'Altrove è stabilito dal Ministero dell'Altrove, secondo le regole e le competenze attribuite dagli Altrovatar". Ancora più breve e sintetico lo Statuto della Chiesa dell'Altrove nel pianeta Terra, "formato da questo Atto Costitutivo e dalle regole approvate dall'Elevato e dagli Altrovatar". "Lo Statuto stabilisce, tra l'altro, le forme giuridiche da adottare ai fini del riconoscimento della Chiesa dell'Altrove nei territori del pianeta Terra", e qui, ma saranno i fatti a chiarire quanto si tratti di provocazione intellettuale e quanto di progetto concreto, l'indizio più recente è la battuta nel corso della rentree teatrale a Oriveto dedicata proprio alla Chiesa fondata "per andare tutti insieme alla conquista dell'Otto per Mille".