Schlein vince le Primarie del Pd. "Mandato chiaro per cambiare davvero"

AGI - Quando il computo delle schede è ormai arrivato all'80 per cento dei voti totali, Elly Schlein è avanti di sei punti percentuali: 53,8% per la deputata, 46,2% per il presidente dell'Emilia-Romagna. Lo ha comunicato la presidente della Commissione Congresso del Pd, Silvia Roggiani, al Nazareno.

Alle 13, secondo quanto riferito dalla presidente della Commissione Congresso, Silvia Roggiano, avevano votato 598121 elettori alle primarie del Pd.

"Stiamo concludendo la raccolta dei dati, mancano ancora alcune regioni e alcune grandi città, l'affluenza si aggirerà attorno al milione di votanti". Lo ha detto Silvia Roggiani, presidente della Commissione Congresso del Pd.

Schlein: "Saremo un bel problema per il governo Meloni"

"Il popolo democratico è vivo, c'è ed è pronto a rialzarsi. È un mandato chiaro a cambiare davvero". Lo ha detto Elly Schlein, parlando al comitato elettorale dopo la vittoria alle primarie del Pd. La missione del Pd è ora "ricostruire la fiducia e la credibilità dove si è spezzata oggi e non tradire mai questa fiducia" ha poi aggiunto.

"Saremo un bel problema per il governo di Giorgia Meloni. Da oggi noi daremo un contributo a organizzare l'opposizione in Parlamento e in tutto il Paese a difesa dei poveri che il governo colpisce e non vuole vedere" ha esordito Schlein parlando al comitato elettorale dopo la vittoria alle primarie del Pd.

"Ce l'abbiamo fatta, è una piccola grande rivoluzione. Anche stavolta non ci hanno visto arrivare" ha aggiunto. "È il nostro tempo, ci abbiamo creduto così forte che abbiamo realizzato un sogno insieme, ma facciamo in modo che sia solo l'inizio" ha infine concluso.

Bonaccini: "A disposizione per dare una mano a Elly"

"La prima cosa che vi chiedo è di mandare da qui un grande applauso e un abbraccio a Elly Schlein. L'ho sentita pochi minuti fa, le ho fatto i complimenti e un 'in bocca al lupo' per la responsabilita' che assume da questa sera alla guida di un partito democratico che ha bisogno di reagire e di rigenerarsi". Lo ha detto Stefano Bonaccini arrivato alla Casa del popolo di Casalecchio di Reno, nel Bolognese, commentando il risultato delle primarie del Pd.

"Sentiamo la responsabilità di metterci a disposizione per dare una mano a Elly e a tutta la comunità del Pd. Noi ci sentiamo parte di questa comunità. Se avessi vinto avrei chiesto ad Elly di darmi una mano. Ha prevalso Elly e senza chiedere nulla per me ho detto che avrei dato subito una mano". Lo ha detto Stefano Bonaccini arrivato alla Casa del popolo di Casalecchio di Reno, nel Bolognese, commentando la vittoria di Elly Schlein alle primarie del Pd.

"Il voto degli iscritti aveva dato un esito diverso. Però gli elettori hanno dato un altro responso e certamente Elly Schlein è stata più capace di me di dare un senso di rinnovamento e di innovazione al Partito democratico". Lo ha detto Stefano Bonaccini sul palco allestito nella Casa del popolo di Casalecchio di Reno, nel Bolognese, commentando il risultato delle primarie del Pd.