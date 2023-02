Superato il milione di voti. Schlein in vantaggio. Attesa per i risultati

AGI - Secondo quanto filtra da fonti del comitato di Elly Schlein, quest'ultima sarebbe in vantaggio su Stefano Bonaccini in 14 regioni. Si tratta però di dati ufficiosi, in attesa di quelli definitivi che saranno diramati dal Pd.

Alle 13, secondo quanto riferito dalla presidente della Commissione Congresso, Silvia Roggiano, avevano votato 598121 elettori alle primarie del Pd.

"Stiamo concludendo la raccolta dei dati, mancano ancora alcune regioni e alcune grandi città, l'affluenza si aggirerà attorno al milione di votanti". Lo ha detto Silvia Roggiani, presidente della Commissione Congresso del Pd.

Il Comitato Bonaccini

Clima rilassato nel 'quartiere generale' di Stefano Bonaccini. In attesa di conoscere i risultati delle primarie del Pd, la Casa del popolo di Casalecchio di Reno, nel Bolognese, si sta lentamente riempiendo di politici locali. Presenti consiglieri regionali e comunali e qualche dirigente di partito, sempre locale.

Il presidente dell'Emilia Romagna è ancora a Campogalliano, il piccolo comune dove vive in provincia di Modena, e arriverà al comitato quando si avranno indicazioni sul vincitore.

Intanto nella Casa del popolo - la stessa sala dove Bonaccini festeggiò il successo alle regionali del 2020 - i volontari offrono ai presenti tagliatelle al ragu' per rendere l'attesa più piacevole.

Il Comitato Schlein

C'e' attesa, nella sede del comitato di Elly Schlein, nel quartiere romano del Prenestino, per i dati definitivi sull'affluenza e per primi dati relativi al ballottaggio delle primarie del Pd, dopo la chiusura delle urne alle 20. La ex-vice presidente dell'Emilia-Romagna non è ancora arrivata nel suo quartiere generale, mentre sono giunti tra gli altri i parlamentari Alessandro Zan, Michela Di Biase, Marco Furfaro, Chiara Braga e Francesco Boccia.

Intorno alle 21.30 è arrivata nella sede del suo comitato, a Roma, Elly Schlein. La candidata alla segreteria del Pd è stata accolta dalle grida entusiastiche dei suoi collaboratori, dopo l'arrivo dei primi dati delle primarie, che la vedono in vantaggio nelle grandi citta'.