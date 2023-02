Il dolore della politica. Meloni: "Basta con i trafficanti di uomini"

AGI - È unanime lo sconcerto e il dolore della politica di fronte all'ennesima tragedia del mare.

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime "profondo dolore per le tante vite umane stroncate dai trafficanti di uomini". La premier definisce "criminale" e "disumano" il consentire che delle persone siano ammassate in una piccola imbarcazione e che siano costrette a pagare "un 'biglietto' nella falsa prospettiva di un viaggio sicuro". Meloni assicura l'impegno del governo "a impedire le partenze, e con esse il consumarsi di queste tragedie". Durissima, infine, contro gli 'sciacalli': "Si commenta da sé l'azione di chi oggi specula su questi morti, dopo aver esaltato l'illusione di una immigrazione senza regole". Per FdI bisogna "essere inflessibili nei confronti di questi veri e propri delinquenti che organizzano questi viaggi di morte", afferma il capogruppo Tommaso Foti.

“È una tragedia immane", sottolinea il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, secondo il quale è "assolutamente necessario contrastare con fermezza le filiere dell’immigrazione irregolare", così come "è fondamentale proseguire in ogni possibile iniziativa per fermare le partenze".

"La Calabria è in lutto per questa immane tragedia", afferma il governatore Roberto Occhiuto che ricorda i "circa 18mila immigrati clandestini" arrivati in Regione nel 2022, la "situazione sta davvero diventando ingestibile. Cosa ha fatto l'Unione europea in tutti questi anni? Dov'e' l'Europa che dovrebbe garantire sicurezza e legalità? Che fine hanno fatto le operazioni di dialogo con i Paesi d'origine dei migranti? Tutte domande che, purtroppo, ad oggi non hanno alcuna risposta", conclude. "Una tragedia. Ormai gli scafisti mettono in mare 'barchini' sempre meno sicuri e malandati incassando, sulla pelle di queste persone, milioni di dollari reinvestiti in armi e droga. Fermare i trafficanti di esseri umani è un dovere morale di tutti, soprattutto per salvare vite innocenti", sostiene il vicepremier Matteo Salvini.

Per il leader del Terzo polo, Carlo Calenda "le persone che sono in mare vanno salvate a tutti i costi, senza penalizzare chi aiuta a farlo. Le rotte di immigrazione illegale vanno pero' chiuse, altrimenti continueremo ad assistere a questa strage quotidiana". E il leader M5s Giuseppe Conte chiede lo stop degli "slogan" e "far sì che l'Europa sia davvero presente, solidale e compatta nel gestire e controllare i flussi migratori".