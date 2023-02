Mattarella loda i valori della solidarietà: "È un antidoto alla violenza"

AGIB - "Si vive insieme agli altri in solidarietà, tutto questo è un antidoto contro la violenza perché indica un modello di vita che si contrappone a quello di sopraffazioni e violenza. La vediamo purtroppo sovente: violenza nelle famiglie, nelle abitazioni, contro le donne, in tante circostanze per strada, addirittura nei giorni scorsi davanti a una scuola contro ragazzi". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella consegnando le insegne di Alfieri della repubblica, al Quirinale, alla presenza del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, seduto in prima fila. "Vi sono episodi di violenza contro i quali la vera diga è ovviamente fatta dagli interventi della pubblica autorità. Ma è fatta in maniera prevalentemente dai comportamenti positivi del nostro tempo. Il nostro è un paese che ha sempre coltivato la civiltà della condizione umana", aggiunge il capo dello Stato.

"La pace richiede una grande opera per ripristinarla e consolidarsi. Ma la pace non è solo frutto degli accordi tra governi, è anche frutto dei sentimenti dei popoli, di come si vive e ci si esprime". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia di conferimento degli attestati di Alfiere della Repubblica.