A Torino torna la 'Biennale democrazia', con 220 relatori dal mondo

AGI - Torna a Torino, dal 22 al 26 marzo, Biennale Democrazia, la manifestazione culturale promossa dalla Città di Torino, ideata e presieduta da Gustavo Zagrebelsky, che dal 2009 si svolge sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Giunta all'ottava edizione, il titolo del 2023 è "Ai confini della libertà" e ha come obiettivo tornare a riflettere sul complesso rapporto fra libertà e democrazia, dentro e fuori le frontiere della nostra società. Sono oltre 100 gli incontri in programma, più di 220 ospiti italiani e internazionali, cinque mostre e il contributo di circa 150 volontari.

Come ogni anno, gli eventi saranno registrati e resi disponibili sul sito della manifestazione. In cinque giorni, una riflessione a partire da quattro itinerari tematici, quattro diverse prospettive per discutere e ragionare assieme attorno ai grandi temi che riguardano la libertà, a cui quest'anno si andranno ad aggiungere le sezioni Democrazia Futura, dedicata ai giovani e alle scuole di ogni ordine e grado, e Democrazia Diffusa, realizzata in sinergia con le realtà culturali del territorio. Per rappresentare la libertà e i suoi confini, è stata scelta l'opera Red Square, parte del progetto Spectrum, dell'artista Federica Landi, grazie alla collaborazione con CAMERA-Centro Italiano per la Fotografia di Torino.

L'edizione 2023 si apre il 22 marzo alle 17.30 al Teatro Carignano con un dialogo dal titolo Come nasce una dittatura fra la giornalista e attivista turca Ece Temelkuran e la reporter e scrittrice Francesca Mannocchi. Nella stessa giornata, Mannocchi sarà ospite presso la Casa Circondariale Lorusso e Cotugno per condividere con i detenuti la sua esperienza a Kiev.

Biennale Democrazia avvia così un ciclo di incontri che pone l'attenzione sul carcere, cioè sul luogo in cui, per definizione, la libertà è limitata. La giornata inaugurale si chiude alle OGR Torino con Il giorno del giudizio, spettacolo di e con Giancarlo De Cataldo, che indaga la figura del giudice.

L'ottava edizione di Biennale Democrazia prevede un programma ricchissimo che si sviluppa lungo le direttrici dei quattro percorsi tematici: Liberi tutti!, una riflessione su come le società democratiche affrontino le sfide imposte dai nuovi sconvolgimenti sociali; Conflitti di libertà, un'indagine sulle questioni geopolitiche più attuali, dentro e fuori l'Europa; La libertà come format, un ragionamento sul deterioramento del dibattito pubblico; Immaginare la libertà, un momento per ripensare al futuro attraverso l'arte e la letteratura.

Tra gli ospiti internazionali, oltre la già citata Ece Temelkuran: l'esperto di politica e cyberspazio Stèphane Grumbach; Rahel Jaeggi, filosofa della scuola di Francoforte; Xavier Tabet, italianista da Parigi; Isabelle Ferreras, filosofa, autrice del Manifesto del lavoro; l'economista dell'ILO Uma Rani; lo storico e politologo Jean-Francois Bayart; il filosofo e storico Mikhail Minakov; lo storico Bohdan Shumylovych; e per finire l'archeologo di fama internazionale David Wengrow. L'evento di chiusura dell'ottava edizione di Biennale Democrazia sarà domenica 26 marzo alle 21 alle OGR Torino con lo spettacolo Mosca 1966. Processo alla letteratura, di e con Ezio Mauro.

Il programma di Biennale Democrazia si arricchisce anche di numerosi eventi e spettacoli. Tra i tanti, sono attesi a Torino sabato 25 marzo anche Fedez e Luis Sal, con il loro famosissimo podcast Muschio Selvaggio, che avrà come ospite speciale Gustavo Zagrebelsky.