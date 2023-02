Scoppia il caso Ppe: Weber "Dopo le parole di Berlusconi sulla guerra cancellate le giornate di studio a Napoli". Insorge Fi

AGI - "A seguito delle affermazioni di Silvio Berlusconi sull'Ucraina abbiamo deciso di annullare le nostre giornate di studio a Napoli. Il supporto per l'Ucraina non è facoltativo. Antonio Tajani e Forza Italia nel Ppe hanno il nostro pieno sostegno. Proseguiamo la collaborazione con il governo italiano sui temi dell'Ue". Lo scrive in un tweet il presidente del Partito popolare europeo, Manfred Weber.

La convention del Ppe doveva tenersi a Napoli dal 7 al 9 giugno e avrebbe portato in città tutti gli eurodeputati del Partito popolare (prima formazione politica a Strasburgo) per l'avvio della strategia per la campagna elettorale per il voto del 2024. Secca la replica degli 'azzurri': "No a intromissioni nella vita del partito".