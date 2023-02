In Lombardia gli ultimi comizi per il rush finale prima del voto

AGI - Ultime ore di campagna elettorale in vista delle elezioni regionali in Lombardia con i partiti che, sparsi sul territorio, danno vita ai comizi finali di stasera e domani. Già transitati nella regione tutti i 'big': Matteo Renzi e Carlo Calenda si sono presentati domenica scorsa all'incontro per sostenere Letizia Moratti; il centrodestra ha organizzato una kermesse lunedì con Meloni, Berlusconi e Salvini a sostegno dell'uscente leghista Attilio Fontana.

Mentre martedì è stata la volta di Giuseppe Conte con il suo M5s che appoggia il candidato di centrosinistra Pierfrancesco Majorino. Proprio Majorino chiuderà invece la propria campagna elettorale domani a Milano accompagnato da tutti e 4 i candidati alla segreteria del Pd: Stefano Bonaccini, Gianni Cuperlo, Paola De Micheli e Elly Schlein.

© AGF

In contemporanea tornerà in campo il leader del 'Carroccio' con 3 appuntamenti a Milano, uno a Bergamo, con il collega ministro e di partito Roberto Calderoli, per chiudere a Brescia insieme ai 'governatori' leghisti: oltre a Fontana, Luca Zaia (Veneto) e Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia). Più defilata, affidata a interventi 'porta a porta', la chiusura della quarta candidata alla poltrona di Palazzo Lombardia, Mara Ghidorzi, 41 anni, sostenuta da Unione Popolare, il movimento guidato da Luigi de Magistris e l'appoggio di Potere al Popolo e Rifondazione Comunista.

Al centro della campagna elettorale è stata soprattutto la sanità: sempre migliorabile ma comunque un 'fiore all'occhiello' secondo il presidente in carica Attilio Fontana; necessaria di profondi cambiamenti per Letizia Moratti, già vice presidente di Fontana e assessore al welfare; da ribaltare completamente per Majorino con meno spazio ai privati e più al pubblico.

© AGF Letizia Moratti

Per quanto riguarda invece l'eventuale assetto della nuova giunta, solo Majorino ha concesso qualche anticipazione: nella squadra ci saranno sicuramente Gherardo Colombo, ex pm 'protagonista' della stagione di 'Mani Pulite' e Cecilia Strada, figlia di Gino ed ex presidente di Emergency.

© AGF

Lunedì poi tutti nei rispettivi comitati ad attendere i risultati. Attilio Fontana sarà al suo posto a Palazzo Lombardia per poi spostarsi, probabilmente, alla sede della Lega Nord in via Bellerio. Majorino invece aspetterà l'esito del voto alla sede del suo comitato alla Fondazione Stelline in corso Magenta. Letizia Moratti infine ha scelto l'Hotel Cavalieri di piazza Missori.