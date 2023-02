"Non arretriamo davanti alle minacce", ribadisce Meloni

AGI - "Tengo ad esprimere totale solidarietà al giornalista Stefano Fumagalli e alla troupe del Tg2 per l'aggressione subita ieri davanti al carcere di Opera. Ringrazio le Forze dell'ordine per essere intervenute evitando il peggio. Non arretriamo davanti a intimidazioni e minacce". Lo scrive la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sui social network. Il penitenziario di Opera, nel Milanese, è la struttura dove è stato trasferito l'anarchico Alfredo Cospito, detenuto al 41 bis per reati di terrorismo e in sciopero della fame.

Fumagalli, in collegamento con l'edizione delle 20.30 del notiziario, aveva raccontato di aver cercato di avvicinarsi con l'operatore a “una ventina di persone a volto coperto” che "lanciavano oggetti e petardi contro il carcere". Una volta visti da costoro, "siamo diventati a nostro volta oggetto del lancio di pietre e petardi, siamo stati inseguiti da persone a volto coperto, siamo riusciti a fuggire rapidamente ma sono stati momenti di alta tensione", aveva spiegato il cronista.

Fumagalli ha ricevuto una telefonata della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, che ha espresso la sua solidatietà "per l'ignobile aggressione subita". "Quanto avvenuto è un fatto grave e da non sottovalutare", ha aggiunto Fontana, "auspico che gli autori di tale gesto vengano prontamente individuati".