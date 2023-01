Nei sondaggi calano FdI, Pd e Lega. Tiene solo M5s

AGI - Ultima Supermedia prima del black-out in vista delle elezioni regionali di febbraio (con cui saranno chiamati alle urne oltre un quarto degli aventi diritto al voto totali in Italia). Anche questa settimana, come quella precedente, il confronto è con il dato di fine dicembre. Perde un po' di consenso FdI, scende anche il Pd mentre sale il M5s. In calo anche Lega e Terzo polo. In leggera flessione Forza Italia. Meglio Verdi/Sinistra e +Europa.

Supermedia liste

FdI 29,7 (-0,6)

M5S 17,7 (+0,1)

Pd 15,6 (-0,4)

Lega 8,5 (-0,5)

Terzo Polo 7,7 (-0,2)

Forza Italia 6,8 (-0,1)

Verdi/Sinistra 3,6 (+0,2)

+Europa 2,5 (+0,2)

Italexit 2,2 (=)

Unione Popolare 1,5 (-0,2)

Noi Moderati 1,1 (-0,2)

Supermedia coalizioni 2022

Centrodestra 46,2 (-1,3)

Centrosinistra 21,7 (+0,1)

M5S 17,7 (+0,1)

Terzo Polo 7,7 (-0,2)

Italexit 2,2 (=)

Altri 4,5 (+1,3)

NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di un mese fa (29 dicembre 2022)

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 12 al 25 gennaio, e' stata effettuata il giorno 26 gennaio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 25 gennaio), EMG (16 e 23 gennaio), Ipsos (25 gennaio), SWG (16 e 23 gennaio) e Tecnè (14 e 21 gennaio). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato e' disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.