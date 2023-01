La visita di Giorgia Meloni in Algeria, nel segno di Enrico Mattei

AGI - Visita della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ai giardini Enrico Mattei di Algeri. La premier, accompagnata dal ministro algerino dell'Energia e dall'ad di Eni, Claudio Descalzi, si è fermata qualche minuto di fronte alla lapide commemorativa dedicata a Mattei e ha fatto una breve passeggiata nei giardini che portano il nome dell imprenditore italiano.

Nato su iniziativa dell'Ambasciata, il giardino dedicato alla memoria di Mattei, è stato inaugurato a novembre del 2021 durante la visita di Stato in Algeria del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il sito, che si trova nel quartiere residenziale di Hydra ad Algeri, è arricchito da uno spazio verde e da una targa in marmo bianco in cui è incisa in alto l'immagine del volto di Mattei, circondata dalle bandiere italiana e algerina.

In basso è presente la seguente scritta in arabo e con la traduzione in italiano: "Personalità italiana, amico della rivoluzione algerina, difensore tenace e convinto della libertà e dei valori democratici, impegnato a favore dell'indipendenza del popolo algerino e del compimento della sua sovranità".