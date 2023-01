L'elezione di Giuffré chiude la partita del Csm

AGI - Il Parlamento in seduta comune ha eletto Felice Giuffré decimo e ultimo componente laico del Csm. Le preferenze ottenute sono 420. A proclamare il risultato il presidente della Camera Lorenzo Fontana.

Con l'elezione di Giuffré, professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico nell'ateneo di Catania, tutti e 10 i componenti laici del Csm sono stati proclamati e si completa così il plenum dell'organo di autogoverno della magistratura.

I primi 9 componenti laici sono stati eletti martedì scorso, 17 gennaio: Isabella Bertolini, Daniela Bianchini e Rosanna Natoli in quota FdI (come Giuffré); Claudia Eccher e Fabio Pinelli in quota Lega; Enrico Aimi in quota Forza Italia; Roberto Romboli in quota Pd (risultato il piu' votato); Ernesto Carbone in quota Terzo polo; Michele Papa in quota M5s.