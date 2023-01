Online i primi redditi dei deputati italiani. Tra i "paperoni" spicca Giulio Tremonti

AGI - Sono stati pubblicati sul sito della Camera, come previsto dalla legge, i primi dati relativi alla dichiarazione dei redditi dei parlamentari della XIX legislatura. Tra i 'paperoni' - ma il dato è parziale, in quanto non sono ancora pubbliche tutte le dichiarazioni - figura il deputato di Fratelli d'Italia Giulio Tremonti. L'ex ministro dell'Economia dichiara un reddito imponibile di oltre un milione e mezzo (1.536.797 euro).

Tra i dati già pubblicati quelli del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, che nel 2022 ha dichiarato un reddito imponibile di 98.630 euro. Quanto ai leader di partito, il segretario del Pd Enrico Letta, ha dichiarato nel 2022 un reddito imponibile di 388.863 euro, mentre il leader del Movimento 5 stelle ha dichiarato 21.888 euro. Non è invece ancora consultabile sul sito della Camera la dichiarazione della leader di FdI e presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Ancora in fieri anche la pubblicazione dei redditi dichiarati dai ministri eletti alla Camera o in Senato. Nell'elenco online, ancora non completo, dichiara 99.902 di reddito imponibile il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, proprietario di un fabbricato a Roma e di una Stelvio Alfa Romeo.

Il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin - proprietario di alcuni terreni e di alcuni fabbricati per parte in comproprietà - dichiara un imponibile, per il 2022, 156.786 euro. Il titolare del ministero dell'Economia, Giancarlo Giorgetti - che possiede fra l'altro alcuni terreni agricoli e boschivi con altri eredi, e 10 quote della soc. coop. Lago di Varese - dichiara 91.773 di imponibile per l'anno passato.