Meloni incontra Kishida: "Il Giappone è un partner strategico. Preoccupano i missili di Pyongyang"  

AGI - Le azioni e i test missilistici di Pyongyang sono stati uno dei temi al centro dell'incontro tra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ricevuto oggi a Roma. Il premier italiano ha spiegato come "il programma missilistico e nucleare nordcoreano continua a destare molta proeccupazione" e come "gli equilibri, la stabilità e la prosperità dell'Indo-pacifico" siano fondamentali considerando la regione "fondamentale per il nostro futuro". Un'area, sottolinea, "sempre più strategica ma anche una macro-regione con grandi nodi da risolvere".

Dichiarazioni a margine dell’incontro con il Primo Ministro del Giappone @kishida230. Seguiteci in diretta. https://t.co/mSkmQCofsa — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 10, 2023

In conferenza stampa, Meloni ha ribadito come il governo italiano sia intenzionato "a lavorare con la presidenza giapponese" del G7 su molti dossier sul tavolo, "a partire dalla tutela dell'ordine internazionale, dal rafforzamento della sicurezza economica alla lotta ai cambiamenti climatici", si tratta di "sfide molto importanti".

"Le questioni da discutere sono tantissime, ma le posizioni sono molto allineate" ma i rapporti tra Italia e Giappone fanno un'ulteriore "passo avanti", spiega ancora la leader di Fratelli d'Italia. Italia e Giappone assicurano "tutto il sostegno all'Ucraina contro l'aggressione russa". Anche dal punto di vista culturale, infine, si registrano novità con il governo italiano che fa sapere come sia "prossima" laa conclusione "di un accordo di coproduzione cinematografica".