I rincari della benzina 'compattano' le opposizioni

AGI - L'aumento dei prezzi legati alla scadenza dello sconto sulle accise riesce a compattare momentaneamente l'opposizione che, per la prima volta dal varo del governo Meloni, sembra parlare con una sola voce. Dal Partito Democratico ad Azione-Italia Viva passando per Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra è un coro unanime contro quella che viene definita una "maxi stangata del governo".

Dal Pd si fa notare che, proprio mentre gli italiani si preparano a fare fronte ai rincari, la priorità del governo sembra essere un'altra: "Il governo parla di presidenzialismo e autonomia", spiega la capogruppo del Pd a Palazzo Madama, Simona Malpezzi. "Una distrazione di massa necessaria per la maggioranza guidata da Giorgia Meloni responsabile di questo inizio d'anno di rincari".

Per il vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali, Dario Parrini, "siamo alla fuga dai problemi urgenti. Le riforme istituzionali - una questione serissima, che meriterebbe iniziative appropriate - viene banalizzata e goffamente utilizzata per una campagna di distrazione di massa", sottolinea l'esponente dem. Attivi su questo fronte i candidati alla segreteria dem, Schlein e Bonaccini.

"Avevamo chiesto una proroga per rendere gli abbonamenti per bus, tram e metro meno costosi per le famiglie a medio e basso reddito, ma il governo non ci ha ascoltati", ricorda Elly Schlein: "Anzi, da gennaio aumenteranno i prezzi del trasporto pubblico, dei pedaggi autostradali, delle bollette e dei mutui. Aumenti indiscriminati che peseranno di più su chi è in difficoltà. Pensionate e pensionati, giovani, lavoratori e lavoratrici che il governo non ha tutelato in questa manovra. Giorgia Meloni ha fatto proprio come Robin Hood, ma al contrario", sottolinea la deputata.

Il presidente dell'Emilia-Romagna ricorda le promesse della destra in campagna elettorale: "Benzina, Rc auto, bus: maxi stangata! Ma non avevano detto, scritto, urlato, promesso che avrebbero evitato tutto questo? Destra davvero coerente", scrive Bonaccini sui social network.

Ma non avevano detto, scritto, urlato, promesso che avrebbero evitato tutto questo? Destra davvero coerente.

Il Movimento 5 Stelle, con i capigruppo di Camera e Senato, parla di "frutto avvelenato delle scelte del governo" che, sottolineano Francesco Silvestri e Barbara Floridia, colpiscono "soprattutto i cittadini più fragili ed il ceto medio, che si conferma l'obiettivo maggiormente preso di mira dalle politiche forsennate di questo governo".

Sui social, poi, il M5s pubblica un meme che raffigura Giorgia Meloni con alle spalle due indicatori dei prezzi del carburante alla pompa, il primo con la tariffa applicata prima dello stop allo sconto sulle accise, il secondo dopo. Il commento: "Gli auguri di buon anno di Giorgia Meloni arrivano con un aumento del prezzo della benzina che, al servito, sfonda già i due euro. Una stangata enorme per le famiglie italiane già duramente colpite dall'inflazione che galoppa".

Dal Terzo Polo, il capogruppo alla Camera Matteo Richetti si chiede "come Meloni intende coltivare il patriottismo di cui si riempie la bocca senza un soldo su giovani, sanità e università. Al terzo giorno dell'anno contiamo solo accise sui carburanti aumentate, pedaggi autostradali più alti e quota 103. Non è un Governo per giovani", conclude Richetti parafrasando il romanzo dell'americano Cormac Mc Carthy, "Non è un Paese per vecchi".

Matteo Renzi utilizza un video girato in auto per segnalare che "il governo doveva fare grandi novità e ha iniziato aumentando benzina, pedaggi e sigaretta. Poi dicono che la pacchia è finita. Forse la pacchia è finita per gli automobilisti. Buon anno a tutti e occhio al portafoglio: c'è il governo Meloni".

Sulla stessa scia Alleanza Verdi e Sinistra che parla di "tripletta" del governo: "I prezzi della benzina torneranno a salire, come i pedaggi autostradali e i prezzi dei biglietti di autobus e metro. Una tripletta che peserà sui bilanci familiari, una vera e propria stangata per le famiglie", afferma il senatore Tino Magni.