Attivisti imbrattano Palazzo Madama. Meloni: "Un gesto oltraggioso"

AGI - "Sono vicina al Presidente del Senato e a tutti i senatori e condanno il gesto oltraggioso, incompatibile con qualsiasi civile protesta". Lo scrive il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una nota, riferendosi all'atto vandalico ad opera del gruppo di ambientalisti di 'Ultima Generazione'.

Questa mattina alcuni attivisti hanno imbrattato con secchi di vernice rossa la facciata di Palazzo Madama a Roma. Un atto di protesta contro gli investimenti sui combustibili fossili. La vernice ha coperto alcune finestre del piano terra della sede del Senato. Gli attivisti si sono poi seduti sul marciapiedi mentre intervenivano i carabinieri di sorveglianza nella zona. In cinque sono stati fermati.

Per chi imbratta e danneggia opere d’arte, quadri, musei e monumenti storici serve una punizione esemplare, non prima di aver ripulito tutto e ripagato i danni fatti. pic.twitter.com/xfxpfBn37v — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 2, 2023

