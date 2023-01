Meloni augura agli italiani "un 2023 di orgoglio e ottimismo"

AGI - Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un video pubblicato su Twitter, ha inviato "un grande augurio a tutti gli italiani per un 2023 di orgoglio e di ottimismo". "Il governo farà la sua parte in quest'anno ma vorrei che ci credeste con noi, con me, nella possibilità di risollevare questa nazione, di rimetterla in piedi, di farla camminare velocemente con entusiasmo perché noi possiamo fare molto di più. E dobbiamo farlo insieme", ha aggiunto Meloni.

"Voglio ringraziare particolarmente Sua Santità Papa Francesco per l'augurio che ha rivolto al governo, in un giorno particolare che è il primo dell'anno, a poche ore dalla scomparsa di un altro grande pontefice Benedetto XVI, un gigante della fede della ragione che mancherà a tutti".