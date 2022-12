Un anno di Politica: gli eventi più importanti del 2022

AGI - La guerra in Ucraina, la rielezione di Macron, la morte della Regina Elisabetta, la conferma di Sergio Mattarella al Quirinale, l'avvento di Giorgia Meloni a palazzo Chigi. Il 2022 è stato un anno denso di avvenimenti nazionali e internazionali.

Gennaio

Il Covid continua a mordere. Il Governo Draghi ha però effettuato oltre 100 milioni di dosi di vaccini e, dopo l'Epifania, tutte le scuole restano aperte in presenza. Negli stadi resta per poco il limite massimo di 5mila spettatori a partita. Berlusconi spera di salire al Quirinale e minaccia: se Draghi andrà al Colle, noi usciremo dalla maggioranza di Governo. L'11 gennaio muore il Presidente dell'Europarlamento Sassoli. Il centrodestra candida Berlusconi, che però si ritira dalla corsa il 22 gennaio. La Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati (FI) viene solennemente bocciata dai grandi elettori. Il 29 gennaio Sergio Mattarella viene confermato Presidente della Repubblica con 759 voti su 1009. è il Capo dello Stato piu' votato dopo Sandro Pertini.

Febbraio

Prime crepe nella vasta maggioranza da Leu alla Lega che sostiene il Governo Draghi. I ministri della Lega non votano in Cdm le misure sulla pandemia. Il 2 febbraio Draghi toglie le restrizioni per i vaccinati. Dall'11 cade l'obbligo delle mascherine all'aperto. Viene riformato il Csm, Draghi riuscirà nei mesi successivi a ultimare anche le riforme dei processi civili e penali. A metà mese la Corte costituzionale boccia i referendum su eutanasia e cannabis. Via libera ai quesiti sulla giustizia. Il 17 febbraio Draghi va sotto quattro volte in Parlamento sul milleproroghe. Il 24 febbraio la Russia invade l'Ucraina. L'Italia si schiera senza se e senza ma con Ue e Nato a sostegno di Kiev.

Marzo

Per la Russia di Putin l'Italia è un Paese "ostile". Comincia la corsa di Draghi per ridurre la dipendenza dal gas russo. Oltre il 40% delle nostre importazioni di gas venivano da Mosca. L'Italia firmerà contratti con Algeria, Azerbaigian, Qatar, Egitto, Congo, Mozambico e altri Paesi. Le bombe russe cadono anche a Leopoli. Ci sono 35 morti a meno di 25 chilometri dalla Polonia. A Mariupol l'orrore: le truppe russe devastano la città. Putin nelle settimane successive riuscirà a creare una continuità territoriale tra la Russia e la Crimea. Zelensky chiede espressamente l'aiuto dell'Italia.

Aprile

Viene colpita e affondata nel mar Nero l'ammiraglia della flotta russa. è il primo segno tangibile della resistenza ucraina. Il 24 aprile Macron vince il ballottaggio con il 58% dei voti contro Marine Le Pen e viene riconfermato all'Eliseo.

Maggio

Draghi vara il 2 maggio un dl aiuti per famiglie e imprese da 14 miliardi. Complessivamente Draghi stanzierà per famiglie e imprese oltre 60 miliardi. Ciò nonostante il debito pubblico scenderà al 145% del pil. Era al 150% nel 2021. Il 12 maggio la Finlandia chiede di entrare nella Nato. Insieme ad Helsinki farà richiesta anche la Svezia. Il 17 Mariupol si arrende definitivamente.

Giugno

Il 2 l'Italia festeggia la Repubblica e la Russia ha già occupato il 20% del territorio ucraino. Il 4 cominciano i contrattacchi ucraini nel Donbass. Il 12 giugno flop dei referendum sulla giustizia che sono largamente lontani dal quorum. Ci sono evidenti riscontri del vento a favore di Giorgia Meloni: il centrodestra conquista i sindaci di Genova, Palermo, La Spezia, L'Aquila e FdI sopravanza Lega e FI anche al Nord. FdI e Sinistra italiana sono gli unici partiti che si oppongono a Mario Draghi. Ai ballottaggi il centrosinistra contiene le perdite e vince a Verona, Parma e Catanzaro. Il ministro degli Esteri Di Maio lascia il Movimento 5 Stelle.

Luglio

Il premier britannico Boris Johnson si dimette il 7 luglio. Draghi e Johnson sono tra i più fermi oppositori di Putin nel mondo occidentale. Dopo Johnson, Liz Truss durerà appena 50 giorni. A Truss succederà il conservatore Rishi Sunak. L'11 luglio M5s lascia l'aula del Senato e non vota il decreto legge aiuti. Il 14 Draghi si dimette e Mattarella lo rimanda alle Camere. Il 20 luglio M5s, Lega e Forza Italia non votano la fiducia a Draghi. La ministra Gelmini lascia Forza Italia. La seguiranno Carfagna e Brunetta. Il 21 luglio Mattarella scioglie il Parlamento e indice le elezioni politiche per il 25 settembre. Dopo decenni ci sarà la novità di una campagna elettorale in piena estate.

Agosto

Il centrodestra si presenta con il tradizionale blocco composto da Lega, FdI, FI e moderati. Il 2 agosto Letta sigla un'alleanza con Calenda e +Europa. Il 7 agosto Calenda si rimangia il patto con il Pd e sceglie di allearsi con Renzi. Questa scelta consentirà al centrodestra di avere una larga maggioranza anche al Senato. Il Terzo polo composto da Azione e Italia viva avrà proprio Calenda come leader. Il centrosinistra appare subito in difficoltà e si presenta con un'alleanza tra Pd, +Europa, Alleanza Verdi-Sinistra e Impegno civico di Di Maio. M5s corre in proprio. Draghi continua a chiedere in tutte le sedi internazionali di imporre un tetto al prezzo del gas russo per tentare di arginare gli aumenti dei prezzi.

Settembre

L'8 muore la Regina Elisabetta dopo 70 anni di Regno. Aveva 96 anni. L'11 Kiev, sorretta dalle armi e dagli aiuti occidentali, prosegue la riconquista di alcuni territori occupati dalle truppe russe. Gli Stati Uniti rendono noto che la Russia ha finanziato partiti esteri, anche europei. In campagna elettorale si punta l'indice contro la Lega di Salvini, che stipulò un accordo con Russia Unita nel 2017. Anche i rapporti tra Berlusconi e Putin vengono messi sotto accusa. Ciò nonostante il centrodestra stravince le elezioni politiche e si assicura la maggioranza assoluta alla Camera e al Senato. All'interno del centrodestra Meloni surclassa gli altri leader: FdI ha il 26%, Lega e FI poco piu' dell'8% ciascuno. Il Pd chiude al 19%, M5s al 15%, il Terzo polo poco sotto l'8%. Il 26 settembre Enrico Letta si dimette da segretario del Pd e convoca il congresso del partito che si terrà nei primi mesi del 2023.

Ottobre

In Ucraina Putin arretra ma mantiene la striscia territoriale che collega Russia e Crimea. Il 13 ottobre Ignazio La Russa (FdI) viene eletto Presidente del Senato senza i voti di Forza Italia. Nel segreto dell'urna non sono mancati sostegni nascosti: molti puntano l'indice contro Renzi. Alla Camera il Presidente è il leghista Lorenzo Fontana. La formazione del Governo scompone la maggioranza e Meloni sbatte i pugni sul tavolo: "Non sono ricattabile". Il 22 ottobre Meloni e 24 ministri giurano al Quirinale. Il 23 c'è il passaggio della campanella tra Draghi e Meloni. Il 23 sera Meloni incontra Macron sulla terrazza di un hotel al Gianicolo. L'Italia - assicura alla comunità internazionale la prima Presidente del Consiglio donna - non cambierà linea sull'Ucraina. Camera e Senato votano senza patemi la fiducia al Governo. Il 31 il primo decreto legge Meloni crea polemiche per la norma sui rave party: i sindacati vedono minacciata la possibilità di manifestare. Piantedosi rassicura Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Il Parlamento riscriverà la norma in toto.

Novembre

Nonostante qualche resistenza, continuano gli sbarchi di tutti i migranti dal Nordafrica, compresi quelli a bordo delle navi delle Ong. La nave 'Ocean Viking' viene dirottata a Marsiglia. Ci sono frizioni tra il Governo italiano e quello francese proprio sul tema dei migranti. Il 15 novembre si sfiora la terza guerra mondiale: un missile causa due morti in Polonia, Paese della Nato. I leader del G7, riuniti a Bali, si svegliano nel cuore della notte ed evitano la catastrofe. Il missile non era russo, ma della contraerea ucraina. Il 22 novembre il Consiglio dei Ministri vara la manovra da 35 miliardi di euro, di cui 21 contro il caro energia. Il reddito di cittadinanza viene ridotto da 12 a 7 mesi. Viene ridotta l'indicizzazione delle pensioni più alte. Per autonomi e partite Iva ci sarà una flat tax fino a 85mila euro di reddito. Riduzione del cuneo fiscale per i salari piu' bassi. Stretta sul superbonus edilizio. Il tetto al contante sale a 5mila euro. Gli esercenti non avranno l'obbligo di accettare i pagamenti con il pos sotto i 60 euro, ma questa norma, su pressione della Ue, verrà cancellata dal Parlamento.

Dicembre

Gelo sulla manovra da Bankitalia, Confindustria, Cgil e Uil. Landini e Bombardieri indicono scioperi in tutta Italia, a cui Cisl e Ugl non partecipano. Il 9 esplode lo scandalo del Qatargate: sono coinvolti politici e sindacalisti di sinistra, tra cui la vicepresidente dell'Europarlamento, la greca Eva Kaili, che il 13 darà le dimissioni. Sono investiti dall'inchiesta anche gli italiani Panzeri, Cozzolino e Visentini. Vengono ritrovati contanti per decine di migliaia di euro. La Ue dà il via libera alla manovra del Governo Meloni, ma fissa alcuni paletti. Dopo tante insistenze di Draghi e Meloni, l'Unione Europea stabilisce un tetto al prezzo del gas che entra in vigore se si superano i 180 euro/megawattora per tre giorni consecutivi di contrattazione. Il 22 dicembre Meloni firma "col sangue" che l'Italia non accederà al Mes. La vigilia di Natale la Camera approva il ddl di bilancio, ponendo la fiducia sul testo. Il Senato, per evitare l'esercizio provvisorio, deve chiudere l'iter parlamentare della manovra entro fine anno.