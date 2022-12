L'ultimo saluto a Franco Frattini

AGI - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e tutte le più alte cariche dello Stato sono presenti i funerali nella chiesa di Santi Apostoli per i funerali di Franco Frattini, a cui il Consiglio dei Ministri ha concesso le esequie di Stato. Tra i presenti alla cerimonia funebre il Presidente del Senato Ignazio La Russa, il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, la Presidente della Corte Costituzionale Silvana Sciarra e molti ministri, tra cui Piantedosi, Crosetto, Tajani, Urso, Calderone, Sangiuliano, Calderoli. Presenti poi il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano, Gianni Letta, Scotti e i parlamentari Casini, Gasparri, Cesa, Stefania Craxi.

Filippo Patroni Griffi, giudice della Corte Costituzionale ed ex Presidente del Consiglio di Stato, si è commosso durante l'orazione funebre: "Franco eccelleva in qualsiasi ambito operasse. Si considerava al servizio delle istituzioni in nome della politica con la 'P' maiuscola. Ricercava sempre la migliore soluzione possibile e considerava stupido il contrasto fine a se stesso".

Antonio Bettanini, uno dei suoi più stretti collaboratori, ha sottolineato: "Franco mi ha insegnato l'urgenza del tempo per rispondere alle aspettative dei cittadini e delle imprese. Aveva un amore profondo per l'ambiente, il paesaggio, gli animali. La sua passione per gli animali era senza freni: un autentico talebano. Ringrazio il ministro Tajani che dedicherà a Frattini una sala della Farnesina".

All'interno della basilica numerose le corone di fiori di tutte le principali istituzioni italiane. C'erano anche gli omaggi del Coni, dell'Avvocatura di Stato, dei magistrati amministrativi e della Link Campus University. , e' presente ai funerali di Stato di Franco Frattini, nella basilica Ss. Apostoli a Roma. "Frattini era una persona di altissimo profilo che, anche da ministro degli Esteri, ha contribuito a rendere grande il nome dell'Italia nel mondo, dedicando tutta la sua vita al servizio del Paese. Una persona dall'alto profilo etico, che saraàricordata per sempre con grande affetto e stima da parte di tutti", è invece il ricordo del presidente dei deputati di Forza Italia, Alessandro Cattaneo.