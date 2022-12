Meloni: "Sta tornando il boomerang a chi prefigurava la catastrofe"

AGI - Sulla manovra “sono soddisfatta pur se tra mille difficoltà anche di rodaggio”. Giorgia Meloni incontra i parlamentari di Fratelli d’Italia per lo scambio degli auguri di Natale e affronta il nodo della legge di bilancio che "si può e si deve migliorare”. La premier inoltre rivendica, i risultati dell’azione di governo respingendo al mittente come un “boomerang” le critiche di chi prefigurava come “una catastrofe” la partenza della maggioranza.

Dopo il suo ingresso applaudito in aula l’annuncio della partenza questa sera per l’Iraq.

La partenza per l’Iraq

Giorgia Meloni ha aperto il suo discorso di auguri ai parlamentari di Fratelli d’Italia, ringraziandoli per il lavoro difficile sulla legge di bilancio. “So che sarete impegnati anche alla Vigilia e tra Natale e capodanno”, ha premesso il presidente del Consiglio. “Se vi può consolare per noi non è diverso - ha aggiunto -: io sono in partenza stasera per l’Iraq e anche con altri ministri del governo abbiamo deciso di portare un saluto ai nostri militari impegnati” nei contesti di guerra. “In Iraq, come sapete, i militari italiani - ricorda la premier - guidano il comando della missione Nato. Ci sono altri quattro o cinque ministri in partenza per altre destinazioni. E’ un segnale importante da dare alle nostre donne e uomini che sicuramente si sacrificano più di noi”

La manovra

Il presidente del Consiglio si è detta soddisfatta della legge di bilancio “tra mille difficoltà, anche di rodaggio, con giorni complessi e nonostante tutto quello che si può e si dovrà migliorare” viene riferito da chi ha partecipato alla riunione.

Il boomerang

"Rispetto a chi auspicava e prefigurava una partenza di questa maggioranza e di questo governo come una catastrofe, tutto il racconto che è stato fatto su di noi sta a loro tornando indietro come un boomerang" ha detto il premier ai parlamentari, secondo quanto riferito dai partecipanti alla riunione.

"Grazie" ai dipendenti di Palazzo Chigi

Rivolgendosi a funzionari e dipendenti di Palazzo Chigi, riuniti nel cortile d’onore per gli auguri di Natale. Meloni ha detto: “Grazie per quello che faremo insieme, spero per lungo tempo”. "In questo luogo centrale" per l'attività del governo, "vi ringrazio per la straordinaria professionalità e dedizione". "In questa prima fase di lavoro un pò difficile non volevo pensaste che non fossimo consapevoli di quello che fate", ha aggiunto.



La premier ha anche voluto ringraziare la preside e gli studenti dell'istituto alberghiero 'Baffi' di Fiumicino che hanno preparato il rinfresco.

Agli auguri erano presenti anche i vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini e diversi ministri.