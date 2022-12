Meloni alla cerimonia dell'Hanukkah a Roma: "Un'ignominia le leggi razziali"

AGI - Giorgia Meloni, commossa fino alle lacrime, ha abbracciato la Presidente della Comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello, al termine della cerimonia dell'accensione delle luci dell'Hanukkah al Museo ebraico di Roma.

Per il presidente del Consiglio "l'identità non è escludente e gli ebrei più di altri rappresentano l'identità. Il popolo ebraico preserva la sua identità. Senza fede non siamo altro che numeri. Le tenebre del mondo non possono spegnere le luci dell'Hanukkah, una festa la cui storia va divulgata".

Meloni, la prima Presidente del Consiglio di una forza che ha tuttora la fiamma del Msi nel simbolo, ha sottolineato con forza: "Le leggi razziali furono una ignominia". Dureghello ringrazia il Governo italiano per avere votato all'Onu la risoluzione a favore di Israele. "In passato ci si asteneva per non rompere" la linea europea. Questo Governo ha preferito fare "la scelta giusta".

© Comunità ebraica romana Giorgia Meloni e Ruth Dureghello

"Voi siete una parte fondamentale dell'identità italiana. Siete parte di ciò che tutti siamo - ha affermato Meloni - l'identità è qualcosa che aggiunge e rafforza tutti quanti. La storia di questa festa è la storia di coraggio e speranza di un popolo che combatte per difendere la sua identità, la sua fede e la sua libertà. In un tempo in cui l'identità, la storia e la fede sono spesso considerati un limite quando non addirittura un nemico, io penso sia estremamente prezioso ricordare che senza quello che ci definisce, che ci portiamo dietro e dà profondità alle nostre esistenze, noi non possiamo avere né la forza né la consapevolezza né le ragioni giuste per affrontare adeguatamente le tante sfide che abbiamo davanti. Il popolo ebraico questo lo ha sempre saputo, più di tanti altri. Questa è la ragione per cui il popolo ebraico è così resiliente, pur avendo attraversato tante atrocità, compresa l'ignominia delle leggi razziali. Questo è un grande insegnamento".

Durante la cerimonia dell'accensione delle luci dell'Hanukkah, Meloni ha rimarcato che "tutte le tenebre del mondo non possono spegnere la fiamma di una candela dove quella fiamma è una speranza, è la nostra capacita' di credere che ciascuno di noi, nel gesto piu' piccolo o grande, puo' fare la differenza. E' un insegnamento straordinario, oggi abbiamo bisogno di quella piccola luce e speranza. Io provo cosi' ogni giorno a vivere il mio incarico, cercando di fare quello che delle volte sembra che 'non riusciremo, falliremo..'. Invece, bisogna continuare a credere che si possa riuscire".

Meloni ha poi fatto l'esempio dell'importante successo ottenuto dall'Italia in Europa sul price cap al prezzo del gas.