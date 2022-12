Manovra: la maggioranza è assente, Pd-M5s-Avs 'occupano' la commissione Bilancio

AGI - L'assenza della maggioranza alla ripresa dei lavori della commisione Bilancio della Camera, impegnata nell'esame della manovra, suscita la protesta delle opposizioni.

Pd, verdi e Sinistra e M5s decidono infatti di occupare i banchi della presidenza della commissione stessa, convocata nella sala del Mappamondo. L'assenza dei componenti delle forze di maggioranza è dovuta alla concomitante riunione con i ministri Giorgetti e Ciriani, incentrata proprio sulla manovra.

Poco dopo la protesta delle tre forze di opposizione, il sottosegretario al Mef, Federico Freni, ha raggiunto la commissione Bilancio, alla luce della protesta. "Ci dispiace rilevare che oggi, all'avvio dei lavori della commissione Bilancio per approvazione della Legge di Bilancio, la maggioranza di governo ha brillato per il vuoto assoluto di presenza tra i loro banchi. Quindi non abbiamo capito bene quale aiuto o accordo chiedano alle opposizioni se mancano anche la presenza fisica nei luoghi del confronto parlamentare", spiegano la presidente del gruppo Pd Debora Serracchiani e il capogruppo dem in commissione Bilancio, Ubaldo Pagano.

I lavori della commissione Bilancio sulla manovra non sono ancora iniziati in quanto sono tuttora assenti i relatori di maggioranza. Le opposizioni hanno nuovamente messo in atto una proposta contro le forze che sostengono il governo.