Manovra: il governo vuole azzerare il bonus cultura per i giovani 

AGI - Un emendamento alla manovra economica presentato da 3 deputati, di FdI, Lega e Forza Italia, chiede di abrogare i due commi della legge di bilancio dello scorso anno che finanziano con 230 milioni di euro dal 2022 la card elettronica denominata 18 App utilizzabile dai giovani per l'acquisto di biglietti per spettacoli di cinema, teatro e musica o anche per prodotti come libri e quotidiani e l'accesso a eventi culturali.

Lo stesso emendamento propone l'istituzione di a decorrere dal 2023 è istituito di un "Fondo per il libro", con una dotazione pari a 15 milioni di euro annui.