Terzo polo, Matteo Renzi lancia la federazione Italia viva-Azione 

AGI - Matteo Renzi ha ufficialmente lanciato la federazione Italia viva-Azione. "Vi proporrò di votare un mandato" per realizzare "un accordo di federazione con Azione e Carlo Calenda. Vi chiederò di fare una federazione e non un partito da subito, questo porterà a cambiare un po' la fisionomia" di Italia viva. Le parole dell'es premier sono arrivate durante l'intervento all'assemblea nazionale del partito al MiCo.

Renzi traccia poi la linea da seguire. "Abbiamo bisogno di fare un tesseramento 2023, di fare delle modifiche alla nostra idea di partito e una volta fatta di federazione vi proporrò: io non lascio il campo e seguirò anche personalmente questo tema".

"Ricordatevi - ha aggiunto - che c'è stato un tempo, una stagione, in cui il Pd vinceva le elezioni, prendeva il 40,8%, governava in 6 mila Comuni su 8 mila e in 17 Regioni. E quella stagione è finita perché avete fatto la guerra a chi vi portava a vincere, per chiamare indietro chi vi portava a perdere".

Tra i temi trattati c'è anche quello della legge di bilancio. "La possiamo definire con due parole: benzina e sigarette ed è subito prima Repubblica. Il 2 dicembre è subito aumentata la benzina perché non è stato rinnovato lo sconto messo da Draghi". Con l'incontro di Carlo Calenda e la premier Giorgia Meloni "le abbiamo fatto una sorta di tutorial".

Ultimo, ma non meno importante, il messaggio rivolto al suo ex partito. "Al Pd che si accinge alla stagione congressuale, vorrei dire: non preoccupatevi di noi. Sento dire "faranno la ruota di scorta del governo Meloni", a noi ruota di scorta? Noi? Che abbiamo la umile consapevolezza di potere essere motore, volante. Siete voi che viaggiate col freno a mano tirato da mesi".