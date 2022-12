>

Meloni: "Pronti ad accelerare sugli obiettivi del Pnrr"

La premier in un colloquio con 'Repubblica' sottolinea che dei 55 obiettivi da centrare entro fine anno "a noi ne sono stati lasciati trenta". "Recupereremo", assicura. E per il 2023 prevede cambiamenti nelle procedure "per rendere più celere la capacità di utilizzo dei fondi"