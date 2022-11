Mattarella: "Alimentare amicizia tra Italia e Francia è interesse comune"

AGI - "Francia e Italia hanno assunto un anno fa l'impegno solenne di operare ancor più strettamente insieme. Il Trattato del Quirinale rilancia un'intensa e autentica amicizia tra i nostri popoli, che va alimentata nell'interesse comune dei due Paesi e, insieme, dell'Ue".

Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La dichiarazione del capo dello Stato è stata diffusa sul profilo twitter del Quirinale in risposta a un messaggio sui social in cui Emmanuel Macron ha ricordato: "Esattamente un anno fa, abbiamo suggellato l'unione tra i nostri due Paesi con un trattato. In questo giorno, invio un messaggio di profonda amicizia al popolo italiano".