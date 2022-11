Papa Francesco: "Una donna premier? "È una sfida. Auguro tutto il meglio al nuovo governo"  

AGI - "È una sfida, è una sfida". Così Papa Francesco, nella conferenza stampa a bordo dell'aereo che lo riportava a Roma dal Bahrein, ha risposto a chi gli chiedeva un commento sul nuovo governo italiano, che per la prima volta è guidato da una donna, Giorgia Meloni. Lo riferisce Vatican News.

"Il nuovo governo incomincia adesso, io sono qui: gli auguro il meglio. Io sempre auguro il meglio a un governo perché il governo è per tutti e gli auguro il meglio perché possa portare l'Italia avanti".

Così Papa Francesco nella conferenza stampa a bordo dell'aereo che lo riportava a Roma dal Bahrein, riguardo al nuovo governo di Giorgia Meloni.

Il Pontefice, secondo quanto riferisce Vatican News, ha esortato "tutti gli altri che sono contrari al partito vincitore" di collaborare "con la criticità, con l'aiuto" per far sì che il governo sia "di collaborazione, non un governo dove ti muovono il viso, ti fanno cadere se non ti piace una cosa o l'altra. Per favore io su questo chiamo alla responsabilità", ha aggiunto Bergoglio.

"Dimmi è giusto che dall'inizio del secolo fino a ora l'Italia abbia avuto 20 governi? Finiamola con questi scherzi...", ha concluso.