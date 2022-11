Salvini: "Superare la legge Fornero costi quello che costi"

I leader - si legge in una nota congiunta - si sono confrontati sulle prossime scadenze istituzionali e sulla necessità di avere un esecutivo capace di rispondere alle urgenze del Paese, a partire dall'emergenza dovuta ai costi dell'energia. Il Cavaliere: "Dalle urne mandato a garantire i principi liberali". Giorgia Meloni: "Sinistra in piazza contro un governo che non c'è"