Il governo pensa a un rinvio delle multe sull'obbligo vaccinale

AGI - Il governo, viene spiegato, sarebbe intenzionato a presentare un emendamento al dl Aiuti ter con l'obiettivo di rinviare (l'ipotesi è fissare la dead line a giugno) l'arrivo delle multe alle categorie per le quali era previsto l'obbligo vaccinale (over 50, Forze dell'ordine e personale della scuola) e che non avevano provveduto a mettersi in regola.

In tutto, dovrebbero essere tre gli emendamenti dell'esecutivo al testo del decreto, ora all'esame della commissione Speciale della Camera e atteso in Aula il prossimo 8 novembre, come ha stabilito ieri la Conferenza dei capigruppo.

"Sì, c'è l'ipotesi di rinviare le multe" destinate a chi non si è messo in regola con l'obbligo vaccinale anti Covid.

"C'è l'ipotesi di rinviare le multe, credo ci siano problemi tecnici" in merito all'invio delle multe, "attendiamo il testo da parte del ministero, ma c'è questa ipotesi, non di annullare o congelare le multe ma solo il rinvio del termine" entro cui dovrebbero essere spedite a chi non è in regola. Lo ha detto il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, a Sky Tg24.