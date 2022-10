Selfie, bambini e l'emozione della prima volta: anche i familiari al giuramento del governo Meloni

AGI - La piccola Ginevra, in un abitino color panna e con il suo zainetto colorato, è in prima fila accanto al papà, Andrea Giambruno, compagno della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Accanto a loro, nel salone delle feste del Quirinale, ad assistere al giuramento del nuovo esecutivo, ci sono anche i figli di Matteo Salvini, Federico e Mirta.

La bimba, vestitino a fiori, siede in braccio a Francesca Verdini e non distoglie mai lo sguardo dal padre, che più di una volta, quando ancora la cerimonia non è iniziata, le manda un saluto da lontano. In prima fila anche la moglie di Antonio Tajani e il figlio.

Nelle otto file di sedie riservate ai parenti dei componenti del nuovo esecutivo, ci sono le mogli e i figli, i mariti e i genitori dei responsabili del vari dicasteri. Una cinquantina in tutto. Quando tutti i ministri sono seduti ai loro posti, arriva anche Arianna Lollobrigida, sorella della premier e consorte del nuovo titolare del dicastero dell'Agricoltura.

Tutti seguono con attenzione ed emozione la breve cerimonia, i corazzieri schierati sul fondo della sala, l'ingresso del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dalla premier, 'l'appello' del segretario generale, Ugo Zampetti.

C'è chi, quando il giuramento è in corso, sfida il cerimoniale del Colle e scatta una foto, chi un selfie, chi è attirato dal muro di fotografi e cronisti che al lato della sala registrano immagini e prendono appunti e chi, ancora, ammira gli stucchi dorati del grande salone barocco.

Alla fine, passano tutti nel vicino salone degli specchi per un brindisi con il Capo dello Stato. All'uscita del palazzo, finito il giuramento, trovano altri giornalisti, altri cameraman e altri fotografi che immortalano una giornata per loro decisamente particolare.